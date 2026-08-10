Stručnjak upozorava građane Gospića: 'Ne ulazite na odlagalište i ne kopajte!'

Nakon objave analiza o stanju na području Gospića, o mogućim rizicima za građane govorio je Bruno Cvetković, zamjenik ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', u razgovoru za RTL Danas. Posebno je istaknuo rizične skupine, među kojima su stariji, djeca i osobe koje već boluju od određenih bolesti, osobito imunokompromitirane osobe. Govoreći o vodi za piće, Cvetković je poručio da građani trebaju pratiti obavijesti nadležnih institucija.

- U redu je voda iz dućana, ali treba pratiti obavijesti nadležnih institucija, jer su svi javni vodoopskrbni objekti pod nadzorom i vjerojatno se ispituju - rekao je Cvetković.

Građanima se također ne preporučuje samostalni odlazak na područje odlagališta, kopanje ili premještanje otpada.

- Preporuka je da se ne ulazi u područje odlagališta; ne premještati, kopati, istraživati previše samostalno - upozorio je zamjenik šefa Štampara.

Dodao je kako je važno što prije riješiti problem jer se, što otpad dulje ostaje u okolišu, povećava mogućnost izluživanja štetnih tvari i spojeva u okoliš.

O rezultatima analiza i vrijednostima teških metala o kojima smo ranije pisali više možete pročitati OVDJE.