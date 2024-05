Stručnjakinja o skandaloznoj Zekanovićevoj izjavi: 'Nastavlja s istim komunikacijim stilom...'

Zekanović je tijekom svog cijelog saborskog mandata potpuno neprimjereno komunicirao. Potpuno neprimjereno. Ovo je nastavak tog istog komunikacijskog stila kojeg je on koristio, rekla je za 24sata komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić komentirajući izjavu saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića.

Podsjetimo, Zekanović je govoreći u Hrvatskom saboru rekao kako je predsjednik SDP-a Peđa Grbin živi mrtvac, zombi, te kako ga treba pogoditi kolcem u srce, metkom u glavu. Kasnije se pravdao kako nije za nasilje, ali da se veseli 'političkoj likvidaciji političkog živog mrtvaca Peđe Grbina'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:55 Zekanović o Grbinu | Video: Hrvatski sabor

- Hrvatski saborski zastupnici bi trebali razumjeti da je dužnost saborskog zastupnika važna i da bi trebala biti i ugledna. Možete imati političke suparnike, ali pristojnost u osnovnoj komunikaciji bi trebala biti nešto što je imperativ, nulta točka komunikacije, ne možete tako govoriti ni o kome, pa se tako ne može govoriti niti o Peđi Grbinu - kaže Mamić.

Dodala je i kako sudbina Peđe Grbina nije u rukama Hrvoja Zekanovića nego u rukama njegovih stranačkih kolega koji će sukladno svom Statutu unutar šest mjeseci nakon izbora donijeti odluku o tome hoće li ga reizabrati ili neće.

- Posebno je grozno, mi smo danas imali samo konstituirajuću sjednicu Sabora, još nema nikakvih političkih bitaka, samo je razina protokola i ta pristojnost treba biti još važnija i vrijednija. Ako gotovo svi oporbeni sabornici glasaju za predsjednika Sabora, to je znak uvažavanja institucije bez obzira na političke razlike. U svečanoj atmosferi stvarno nema nikakvog razloga za vrijeđanje i ponižavanje bilo koga - tvrdi komunikacijska stručnjakinja.

Zekanović je inače po zanimanju profesor geografije, na posljednjim parlamentarnim izborima u Sabor je ušao na listi HDZ-a koja je u devetoj izbornoj jedinici osvojila nešto više od 39 posto glasova, a sami Zekanović je dobio nešto više od četiri posto glasova.

- Zekanović nije HDZ, on je izabran na listi HDZ-a, Plenković tu ima jako dobar razlog da kaže to s HDZ-om nema nikakve veze. Zekanović nije član HDZ-a. Dobro je da su to mediji primijetili, ovo je bilo nepotrebno - zaključila je Mamić.