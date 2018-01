"Struja me je bacila u zrak, živ sam gorio, ali spasili su me..."

Nevjerojatnu bol pretrpio je Dejan Aleksić (26) nakon što ga je kao 14-godišnjaka udario strujni udar od 25.000 volti.

I Dejan se davne 2006. godine penjao na vagon na ogulinskoj željeznici. Uslijed udara struja mu je prošla cijelim tijelom i pretvorila ga u živu buktinju.

- Struja me dignula gore i bacila nekoliko metara u zrak, gorio sam, a u padu sam glavom udario u tračnice. Na meni su se otopile hlače i lančić koji sam strugao s vrata. Bio sam pri svijesti, ali u potpunom šoku. Dignuo sam se i teturao, a iz drugog smjera je naišao vlak. Do mene je dojurio liječnik iz obližnje ordinacije, zgrabio me, posjeo na stolac i prekrio mokrim ručnikom - ispričao nam je traumatično iskustvo mladić koji je, nasreću, preživio strujni udar.

Struja mu je spržila čak 83 posto kože na tijelu, a nevjerojatno je da danas nema nikakvih posljedica, ni fizičkih ni psihičkih. Za to je najzaslužniji liječnik za opekline Klaićeve bolnice dr. Antun Kljenak koji ga je liječio posebnim metodama.

- Nasreću, uslijed napora liječnika Dejan je preživio. Danas je potpuno zdrav i nema nikakvih posljedica, tek ožiljke kao podsjetnike na događaj. Nedavno se oženio i postao otac dječaka - rekla je njegova majka.