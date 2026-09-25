Račun trgovačkog lanca Studenac je blokiran od četvrtka te je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe.
Studenac traži povlačenje zahtjeva za otvaranje stečaja: To je metoda ucjene i pritiska!
Trgovački lanac Studenac objavio je u petak službenu izjavu u povodu zahtjeva za otvaranje stečaja Studenca, istaknuvši kako se radi o metodi pritiska i ucjene usmjerene na osiguravanje nepravednog i nezakonitog povlaštenog tretmana podnositelja zahtjeva, te od tvrtke AG Logistika 01 zatražio da povuče taj zahtjev.
"Podneseni zahtjev za otvaranje stečaja je metoda pritiska i ucjene usmjerena na osiguravanje nepravednog i nezakonitog povlaštenog tretmana, što potvrđuje ponuda dobavljača da povuče zahtjev u zamjenu za namirenje svoje tražbine u punoj vrijednosti. Pozivamo podnositelja ovog neutemeljenog zahtjeva da ga povuče", stoji u službenoj objavi Studenca.
Studenac smatra da je riječ o krajnje neodgovornom potezu jednog dobavljača koji ugrožava predstečajni postupak i interese svih dionika - zaposlenika, dobavljača, vjerovnika i kreditora i koji može nanijeti ozbiljnu štetu procesu usmjerenom na stabilizaciju poslovanja.
"Sve odluke su, naravno, u rukama suda. I dalje vjerujemo da ćemo s našim partnerima, dobavljačima i kreditorima upravo kroz uređeni predstečajni postupak postići dogovor i usuglasiti provediv plan restrukturiranja koji će omogućiti kontinuitet poslovanja Studenca, na dobrobit svih uključenih dionika", kaže se u izjavi Studenca.
Trgovački sud u Splitu u petak je od Studenca zatražio očitovanje o podnesku društva A&G Logistika 01, u kojemu traži da se zbog potraživanja od 800 tisuća eura otvori stečaj Studenca, a Studenčev zahtjev za predstečajem odbaci.
Sutkinja Trgovačkog suda u Splitu Katarina Mikulić dala je Studencu tri dana da se očituje na tvrdnje iz podneska A&G Logistike.
U podnesku A&G Logistike 01 navodi se da je njezin prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Studencem podnesen elektroničkim putem 23. rujna 2026. u 17:10 sati, dok je prijedlog Studenca za otvaranjem predstečajnog postupka na isti način podnesen dva sata kasnije, u 19:16 sati istog dana.
Budući da Stečajni zakon propisuje kako nije dopušteno pokretanje predstečajnog postupka, ako je pokrenut stečajni, A&G Logistika 01 je od Trgovačkog suda tražila da prihvati njezin prijedlog, a odbaci Studenčev. Pritom ta tvrtka navodi da se ovi postupci pokreću samim podnošenjem prijedloga, a otvaraju tek donošenjem sudskog rješenja.
AG Logistika 01 je prijevoznička tvrtka osnovana 2023. godine, koja je 2025. godine imala 900 tisuća eura prihoda. Vlasnik i direktor joj je Antonio Gavranović, koji je ujedno i direktor u prijevozničkoj tvrtki Marko-usluge, osnovanoj 1991. godine, a koja je lani ostvarila 9,46 milijuna eura prihoda.
Račun trgovačkog lanca Studenac je blokiran od četvrtka te je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe.
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