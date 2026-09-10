Studenti idu protiv Vučića. U Novom Sadu počeli kampanju skupom 'Studenti pobjeđuju'

Skupom "Studenti pobjeđuju" studentski pokret je u četvrtak navečer u Novom Sadu službeno započeo kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji će se održati 25. listopada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je u srijedu uredbu o raspuštanju parlamenta i raspisao izbore za 25. listopada nakon više od godinu dana od kada su to studenti u blokadi tražili na svojim prosvjedima.

Studenti su za sudjelovanje na izborima formalno registrirali skupinu građana "Studentska lista - Studenti pobjeđuju", a Novi Sad simbolično je izabran za početak kampanje nakon tragedije 1. prosinca 2024. na željezničkom kolodvoru.

Student Lazar Geratović rekao je za N1 da iz grada u kojem je pad nadstrešnice odnio 16 života kreće "posljednji val borbe za istinu i slobodu“.

Ni 678 dana nakon novosadske tragedije, koja je pokrenula val protuvladinih prosvjeda diljem Srbije i zahtjeve sa borbu protiv korupcije i rad institucija, za smrt 16 pretežito mladih ljudi još nitko nije odgovarao.

Studenti su, želeći da skrenu pozornost i međunarodne javnosti, tijekom višemjesečnih prosvjeda organizirali biciklistički maraton "Tura do Strasbourga" i otrčali štafetni maraton do Bruxellesa gdje su upoznali dužnosnike EU-a sa situacijom u Srbiji i svojih zahtjevima.

"Skoro dvije godine kasnije mi i dalje tražimo pravdu. Jedini način da tu pravdu dobijemo je da se za nju i izborimo na izborima!", rekao je student Vukašin Đinović.

Na skupu je predstavljeno nekoliko od ukupno 250 kandidata studentske izborne liste, a jedan od njih - glumac Tihomir Stanić - pozvao je građane da podrže studentsku "borbu za istinu, pravdu i demokratsko društvo".

Sudionici skupa ispred Srpskog narodnog kazališta u središtu grada nosili su zastave Srbije i transparente s porukama "Studenti pobjeđuju", "Šid protiv šizoja", "Flambiraj", "Na vama je - ili studenti li Ćacilend. Izbor je vaš", "Ovo je Srbija".