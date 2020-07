Studenti opet zauzimaju faks, Divjak poručuje Senatu: Mislite svojom glavom, ne Borasovom

Plenum studenata najavljen je za ponedjeljak navečer. Ministrica poziva Senat sveučilišta da ne prihvaća nametnute odluke rektora i njegovih ljudi. Važan je dijalog, ali Boras ne sluša ni Ustavni sud, kazala je

<p><strong>Ovdje se radi ne samo na štetu nastavnika </strong>i zaposlenika Filozofskog fakulteta, nego i studenata. To nije dobra slika i nije uloga sveučilišta, to je suprotno od onoga što sveučilište treba biti. Ono o čemu ja govorim je preuzimanje odgovornosti i činjenica da netko tko je u zalasku karijere, u 70-im godinama radi na štetu onih koji ulaze u sustav, na štetu studenata i onih koji trebaju razvijati znanost u Hrvatskoj, komentirala je u petak situaciju na zagrebačkom fakultetu<strong> ministrica Blaženka Divjak</strong>.</p><p>Studenti Filozofskog, nakon prosvjeda i blokade ulaza u četvrtak zbog odluke rektora Damira Borasa da smijeni dekanicu Vesnu Vlahović-Štetić i njezine prodekane, te za vd dekana postavi svog prorektora Miljenka Šimpragu, za ponedjeljak su najavili plenum. Podsjetimo, plenum organiziran 2016. godine na tome fakultetu zbog pokušaja spajanja Filozofskog i Katoličkog bogoslovnog fakulteta trajao je tjednima, te su izvojevali smjenu tadašnjeg nametnutog dekana Vlatka Previšića, te se odustalo od spajanja dva fakulteta.</p><p><strong>Dosadašnju dekanicu Vesnu Vlahović-Štetić rektor Damir Boras smijenio je ovaj tjedan pozivajući se na pravomoćnu presudu Županijskog suda u Zagrebu za "mobing" njegova prorektora Ante Čovića, no mjesecima prije toga povukao je brojne poteze zbog kojih je Fakultet do daljnjeg ostao bez uprave. To znači da su do daljnjega obustavljena znanstvena napredovanja, zbog čega će, kažu nam, više zaposlenih ostati bez posla (napredovanje je uvjet za posao), brojni projekti, te druge procedure važne za redovito funkcioniranje fakulteta.</strong></p><p>- Zbog nedostatka dijaloga i dekreta koji se događaju s razine uprave sveučilišta prema filozofskom fakultetu ovo je dosta teška situacija za cijeli fakultet, pa ja pozivam da se to proba riješiti tamo gdje se treba rješavati, dakle na Senatu. Članovi Senata su ti koji moraju potvrditi te odluke ili ne potvrditi. Moraju naći rješenje - poručila je Divjak pozvavši članove Senata zagrebačkog Sveučilišta na akademsku raspravu i odluke koje idu na korist cijelog sveučilišta, a ne " da se aklamacijom prihvaćaju odluke za koje je upitno na čemu se temelje i kuda vode".</p><p>Fakultet može tražiti upravni nadzor Ministarstva znanosti i obrazovanja na Sveučilištem, no, kako je istaknula Divjak, od toga nema velike koristi.</p><p> </p>