Studenti u domovima ne smiju imati televizor ni raditi zabave

Zagrebački Studentski centar prošloga je tjedna donio novi Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima SC-a Zagreb.

Novim pravilnikom definirano je i što sve nije dopušteno u studentskom domu. Osim što se u sobama ne smije kuhati hrana, ondje se ne smije držati električno kuhalo i slična trošila električne energije.

Možda još neobičnija odrednica pravilnika jest da studenti u sobi ne smiju imati – televizor.

Zabranjeno je, uz navedeno, i iznošenje sobnog i domskog namještaja iz prostora u kojima je smješten, kao i održavanje zabava u sobi, zajedničkim prostorijama poput čajne kuhinje, ili u dvorištu doma, piše Srednja.hr.



Člankom 9. detaljno se opisuje kontrola stanara, kojoj student podliježe ostvarivanjem prava na dom. Kontrola ostvarenoga prava na smještaj za useljene studente podrazumijeva kontrolu statusa studenata u bazi ‘iksica’ ISSP, kao i kontrolu po studentskim sobama. Kako se navodi u Pravilniku, kontrola po studentskim sobama provodi se izravnim ulaskom u sobe, a broj kontrola ostvarivanja prava na smještaj nije ograničen.

Ono što mnogi studenti koji u domu žive još ne znaju, jest da mogu primiti na noćenje posjetitelja i to do pet dana mjesečno, a za to moraju imati pisanu suglasnost svoga cimera i obavezno to prijaviti na porti doma.

Dio studenata ovime je ostao neugodno iznenađen tijekom nedavne noćne kontrole, a kako su završili oni u čijim je sobama zatečena osoba koja nije ostvarila pravo na dom.

Uz ove i sve ostale obaveze stanara propisane novim Pravilnikom, definirane su i disciplinske mjere za prekršitelje Domskoga reda. Tako je najblaža kazna opomena, a najstroža gubitak prava na smještaj za cijelo vrijeme studiranja, koja se izriče, primjerice, preprodavačima mjesta u domu.