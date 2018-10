Studenti: 'Vozimo pokojnika, a poslije toga razvozimo večere'

Znalo se dogoditi da odvezemo pokojnika na patologiju i nakon toga razvozimo večeru, koju sestre poslije dijele pacijentima. Iako koristimo rukavice i dezinficiramo ruke, mislim da nitko ne bi želio jesti hranu kojom rukuje čovjek koji je prije toga ‘rukovao‘ s pokojnikom. Ovako je za Glas Slavonije svoje iskustvo ispričalo nekoliko studenata koji su radili kao nosači, odnosno vozači bolesnika i umrlih u KBC-u Osijek.

Oni su odlučili prekinuti šutnju i anonimno ispričati svoju verziju priče kako bi, kažu, upozorili na niz nepravilnosti u radu te netočne podatke navedene u oglasu prije oko mjesec dana u kojem je KBC Osijek tražio više studenata za obavljanje težih fizičkih poslova u bolnici i u bolničkom krugu.

- Pri razvoženju večere moramo otvoriti kontejner i s tacne uzeti kartončić da vidimo na koji kat i odjel ide navedeni kontejner. To ne može biti higijenski ni prema najnižim standardima - nastavlja student do posebno problematičnog dijela.

- Na pojedinim odjelima, posebno zaraznom, dolazio sam u sukob sa sestrama oko upotrebe rukavica pri prijenosu pacijenata. One su tvrdile da imaju rukavice samo za sebe i da ih mi prečesto mijenjamo iako su upute iz intrahospitalne bile da tijekom prijenosa rukavice mijenjamo svaki put kad odložimo pacijenta - upozorava student.

Također, od lipnja ove godine, navode studenti za Glas Slavonije, studenti nosači zaduženi su i za skidanje rešetki s ventilacije i njihovo čišćenje na Jedinici intenzivnog liječenja (JIL), čime se, kažu, ugrožava njihova sigurnost.

- Za obavljanje tog posla potrebno je penjanje na ljestve jer se ventilacija nalazi na otprilike tri metra visine (stara zgrada kirurgije). Prije su to radili zaposlenici tog odjela, ali su prestali kada su im rekli da bolnica neće odgovarati ako oni padnu s ljestvi radeći taj posao. Na pitanje tko će odgovarati ako mi padnemo nisu znali odgovoriti - prepričava student koji je radio godinu dana u osječkoj bolnici.

Poslove nosača i vozača pacijenata i pokojnika u osječkoj bolnici obučeni studenti obavljaju unatrag dvije i pol godine - prvo moraju proći liječnički pregled, položiti zaštitu na radu i odslušati predavanje o intrahospitalnim infekcijama. Prije studenata na tim su mjestima uz bolničko osoblje bili zatvorenici na probaciji, što se zbog različitih razloga pokazalo neuspješnim.

Prije, tvrde studenti, STUC i KBC nisu radili zajedničke oglase za više poslova kao danas, nego je za svaki studentski posao izlazio poseban oglas i svatko je znao točno što radi i za što je zadužen, a satnica je bila 20 kuna.

- Početkom ljeta počeli su uvoditi te nove poslove za nosače. Kad god bi netko od stalnih zaposlenika predložio da se neki posao prebaci na studente, to bi se i uvažilo - tvrdi sugovornik.

Tako se u posljednjem oglasu upozorava studente da za satnicu od 23 kune trebaju biti spremni za rad i na drugim fizičkim poslovima na koje će se rotirati po službama prema potrebi – s ekipom majstora na održavanju, čišćenju i prenošenju materijala, na utovaru i istovaru u skladištu arhiva, u praonici rublja, a prema potrebi i u kuhinji. Zamišljeno je da student jedan dan bude nosač, dva dana vozač rublja, da treći dan radi s tehničkom službom, a u praksi, tvrde studenti, tomu nije tako.

- Dođe poziv i dispečer te uputi što trebaš raditi. U jednom trenutku možeš voziti pokojnika i bolesnika pa odmah nakon toga i hranu - ističe student.

Napominje da nosači razvoze kontejnere s hranom za večeru radnim danima i sve obroke tijekom vikenda, a doručak i ručak radnim danom razvoze studenti iz vešeraja.

- Vozači iz kuhinje dovezu sedam kontejnera s hranom pred internu kliniku i u podrum pred dizalo nove kirurgije. Nakon toga mi kontejnere razvezemo po odjelima. Do prije nekih godinu dana to su radile čistačice s navedenih odjela, međutim, zbog povećanja opsega posla, tvrde, one to više nisu u mogućnosti raditi. Je li to uistinu tako, ne bih htio suditi - napominje.

Dodaje da su zaposleni nosači mijenjali raspored sebi u korist kako bi studenti dobili teže poslove. Kažu i da radno vrijeme u praksi nije onakvo kakvo je u oglasu navedeno.

- Za razliku od onoga što piše u oglasu, radi se u četiri smjene, a ne u tri po osam sati. Radi se cijeli dan i noć u smjenama od 7 do 19 i od 19 do 7 sati te od 7 do 14 i od 13 do 20 sati. U sve su te četiri smjene raspoređeni studenti, koji preuzimaju najveći dio poslova nosača/vozača bolesnih i umrlih - objašnjava za Glas Slavonije student koji je gotovo cijelu godinu radio u KBC-u.

- Rad noću, vikendom, praznicima i blagdanima nije dodatno plaćen, jer je tako ispregovarano sa STUC-om, a kad bi nam KBC plaćao te dodatke, postali bismo im neisplativi. Naravno da nitko ne želi raditi za Uskrs ili Božić, jer satnica je ista i onda ako ne dođeš, a u rasporedu si, letiš. Zamislite koliko bi novca, primjerice, McDonald‘s uštedio da to radi - tvrdi.

Iznijeli su i druge probleme.

- Plaća je uvijek kasnila bar nekoliko dana, atmosfera i odnos većine zaposlenika prema studentima su katastrofalni, čast iznimkama - kaže drugi student.

Nedavno je u Saboru usvojen Zakon o obavljanju studentskih poslova, koji bi uskoro trebao stupiti na snagu. Taj će zakon štititi studente, a više kontrolirati poslodavce koji će, prema njegovim odredbama, između ostaloga, studentima morati isplatiti 50 % veću satnicu kada rade noću, blagdanom, praznikom, nedjeljom i prekovremeno.

Tema: Hrvatska