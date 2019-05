'Stupanj tog primitivizma koji Most pokazuje je kontinuitet'

Verbalni obračun Gordana Jandrokovića (HDZ) i Nikole Grmoje (Most) u četvrtak navečer, premijer Andrej Plenković kaže kako nije jučer bio u zemlji da bi to mogao komentirati.

- Stupanj primitivizma koji Most kontinuirano pokazuje na svakoj iole živahnijoj raspravi je jedan kontinuitet. To najbolje govori o njima, ljudi to vide, prepoznaju i tu nema dilema - kazao je Plenković.

Nedavno je premijer nasrnuo na zastupnika Mosta, a sada je živce izgubio i predsjednik Sabora. Na pitanje kako to objašnjava odnosno je li pitanje u temama koje otvara prema HDZ-u ili u Nikoli Grmoji, Plenković je odgovorio:

- Siguran sam da će zastupnici Mosta prionuti izgradnji umjetnih otoka, to je prva stvar, i da će svu ovu energiju koju sa dezinformacijama plasiraju u Sabor, umjesto energije valova i mora iskoristiti da popune sve one sadržaje koje u odnosu na ZERP daje IGP - kazao je Plenković.

Podsjetimo, Nikola Grmoja u Saboru je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića oslovio s Njonjo, ali i optužio da su izdali narod i nacionalne interese na što mu je Jandroković uzvratio: "reći da ste smeće je malo".