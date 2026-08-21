Stvara se najjači i najtopliji El Nino u ljudskoj povijesti

Događaj El Niño koji se razvija nad Tihim oceanom vjerojatno će biti najjači u ljudskom sjećanju, upozorio je Britanski meteorološki zavod (Met Office). Ovaj snažan prirodni klimatski fenomen podiže globalne temperature i može povećati rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta.

U kombinaciji s učincima klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, Met Office upozorava kako je "vrlo vjerojatno" da će to učiniti 2027. godinu najtoplijom u povijesti mjerenja.

Sve je više dokaza da su vremenski obrasci diljem svijeta već pogođeni, s monsunskim kišama ispod prosjeka u Indiji i smanjenom aktivnošću uragana u Atlantskom oceanu.

El Niño bi mogao izložiti Ujedinjeno Kraljevstvo većem riziku od mokre i olujne jeseni.

"Trebali bismo biti svjesni da je ovo događaj bez presedana", rekao je prof. Adam Scaife, voditelj odjela za dugoročne prognoze u Britanskom meteorološkom zavodu. "Nikada nisam vidio tako intenzivan signal El Niña u našim prognozama."

Što je El Niño?

El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se pojavljuje otprilike svakih dvije do sedam godina, a traje oko godinu dana.

Pasatni vjetrovi koji tipično pušu s istoka na zapad preko Tihog oceana mogu oslabiti ili se čak okrenuti, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku.

Toplina se ispušta iz oceana u atmosferu, što podiže globalne temperature i mijenja obrasce oborina. Znanstvenici proglašavaju El Niño kada su površinske temperature mora u ključnom području Tihog oceana 0,5 °C ili više iznad prosjeka.

Trenutačna mjerenja pokazuju da su znatno više od 2°C iznad normale.Najnovije prognoze Britanskog meteorološkog zavoda (Met Office) sugeriraju da bi ova odstupanja temperature mogla premašiti 3°C kasnije ove godine kako se El Niño bude približavao svom vrhuncu.

To bi bilo bez presedana u bilješkama koje datiraju od 1950. godine i vjerojatno najjači događaj od 19. stoljeća.Iznimno visoke temperature u dubljim dijelovima oceana – na nekim mjestima oko 8°C iznad normale na dubini od 100 metara– mogle bi dodatno pojačati ovaj El Niño, u osnovi pružajući rezervoar tople vode kao gorivo za osnaživanje ovog fenomena.

"Pred nama je još mnogo mjeseci dok se ovaj događaj nastavlja razvijati i to je jedan od razloga zašto imamo sve veće povjerenje da će ovo biti rekordni događaj", rekao je dr. Zeke Hausfather, klimatski znanstvenik iz Berkeley Eartha, američke istraživačke skupine. Ako bi se to ostvarilo, "nije izvan domene mogućeg reći da bi ovo mogao biti najjači El Niño u posljednjih 500 ili čak 1000 godina", rekao je Hausfather, iako je nemoguće sa sigurnošću tvrditi za tako daleku prošlost.