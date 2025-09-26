Obavijesti

Stvorena koalicija 12 zemalja za financijsku potporu Palestinskoj samoupravi koja je u krizi

Dvanaest zemalja, uključujući Saudijsku Arabiju i UK, stvara koaliciju za spas Palestinske samouprave s 170 milijuna dolara. Saudijci daju 90 milijuna dolara

Dvanaest zemalja, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan, Saudijsku Arabiju i Španjolsku, u petak je objavilo stvaranje koalicije za financijsku potporu Palestinskoj samoupravi koja se nalazi u financijskim problemima i čije porezne prihode zadržava Izrael. Hitna koalicija za financijsku održivost Palestinske samouprave "stvorena je kao odgovor na hitnu i dosad neviđenu financijsku krizu" s kojom se suočava Palestinska samouprava, priopćilo je španjolsko ministarstvo vanjskih poslova.

Cilj joj je stabilizirati financije tog upravnog tijela sa sjedištem u Ramali, očuvati njegovu sposobnost upravljanja, pružanja osnovnih usluga i održavanja sigurnosti, "što je sve ključno za regionalnu stabilnost i očuvanje rješenja dviju država", navodi ministarstvo.

U priopćenju se spominju dosadašnji "značajni financijski doprinosi", ali i obvezivanje na "trajnu podršku" ove koalicije, koja također uključuje Belgiju, Dansku, Island, Irsku, Norvešku, Sloveniju i Švicarsku.

Ured palestinskog premijera Mohameda Mustafe priopćio je da su donatori obećali najmanje 170 milijuna dolara za financiranje Palestinske samouprave.

Saudijska Arabija osigurat će 90 milijuna dolara, rekao je u četvrtak navečer njezin ministar vanjskih poslova, princ Fejsal bin Farhan, prema državnim medijima.

