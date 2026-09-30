Hrvatska i Slovenija važni su stupovi našeg međunarodnog poslovanja. Želimo dodatno razvijati svoju poziciju na oba tržišta, a istodobno jačati međusobnu suradnju, rekao je Markus Mair, predsjednik Uprave Styria Media Grupe
Styria Media International imenovala novo zajedničko vodstvo
Od 1. listopada 2026. godine Styria Media International (SMI) zajednički će voditi Gordan Miler i Klaus Schweighofer. Miler će biti odgovoran za financije i organizaciju, s početnim fokusom na Hrvatsku, dok će Schweighofer biti zadužen za tržište, proizvode i prodaju, uz dodatnu odgovornost za Sloveniju.
„S Gordanom Milerom i Klausom Schweighoferom imamo dvojicu iskusnih menadžera s različitim područjima stručnosti“, izjavio je Markus Mair, predsjednik Uprave Styria Media Grupe. „Jasna podjela odgovornosti objedinjuje snažan fokus na tržište i proizvode s ciljanim daljnjim razvojem organizacije i operativnog upravljanja.“
Fokus na Hrvatsku i Sloveniju
Nova upravljačka struktura jasno definira odgovornosti za dva tržišta, a istodobno jača suradnju među državama i kompanijama.
„Hrvatska i Slovenija važni su stupovi našeg međunarodnog poslovanja. Želimo dodatno razvijati svoju poziciju na oba tržišta, a istodobno jačati međusobnu suradnju“, rekao je Mair.
Gordan Miler ima više od 30 godina iskustva na vodećim pozicijama u financijama i poslovanju. Tijekom karijere obnašao je visoke funkcije u hrvatskim bankama, kao i funkcije predsjednika uprave i financijskog direktora u različitim kompanijama. Uz funkciju direktora SMI-ja, Miler je direktor i financijski direktor 24sata, Večernjeg lista, Styria Medijskih Servisa i Tiskare Zagreb.
Klaus Schweighofer već dugi niz godina obnaša vodeće funkcije unutar Styrije. Uz odgovornost za SMI, direktor je i predsjednik Uprave 24sata.
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