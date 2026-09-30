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Styria Media International imenovala novo zajedničko vodstvo

Piše 24sata,
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Styria Media International imenovala novo zajedničko vodstvo
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Hrvatska i Slovenija važni su stupovi našeg međunarodnog poslovanja. Želimo dodatno razvijati svoju poziciju na oba tržišta, a istodobno jačati međusobnu suradnju, rekao je Markus Mair, predsjednik Uprave Styria Media Grupe

Od 1. listopada 2026. godine Styria Media International (SMI) zajednički će voditi Gordan Miler i Klaus Schweighofer. Miler će biti odgovoran za financije i organizaciju, s početnim fokusom na Hrvatsku, dok će Schweighofer biti zadužen za tržište, proizvode i prodaju, uz dodatnu odgovornost za Sloveniju.

„S Gordanom Milerom i Klausom Schweighoferom imamo dvojicu iskusnih menadžera s različitim područjima stručnosti“, izjavio je Markus Mair, predsjednik Uprave Styria Media Grupe. „Jasna podjela odgovornosti objedinjuje snažan fokus na tržište i proizvode s ciljanim daljnjim razvojem organizacije i operativnog upravljanja.“

Gordan Miler i Klaus Schweighofer |

Fokus na Hrvatsku i Sloveniju

Nova upravljačka struktura jasno definira odgovornosti za dva tržišta, a istodobno jača suradnju među državama i kompanijama.

„Hrvatska i Slovenija važni su stupovi našeg međunarodnog poslovanja. Želimo dodatno razvijati svoju poziciju na oba tržišta, a istodobno jačati međusobnu suradnju“, rekao je Mair.

Gordan Miler ima više od 30 godina iskustva na vodećim pozicijama u financijama i poslovanju. Tijekom karijere obnašao je visoke funkcije u hrvatskim bankama, kao i funkcije predsjednika uprave i financijskog direktora u različitim kompanijama. Uz funkciju direktora SMI-ja, Miler je direktor i financijski direktor 24sata, Večernjeg lista, Styria Medijskih Servisa i Tiskare Zagreb.

Klaus Schweighofer već dugi niz godina obnaša vodeće funkcije unutar Styrije. Uz odgovornost za SMI, direktor je i predsjednik Uprave 24sata.

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