Suđenje požeškom dožupanu: 'Gurao me i prijetio ubojstvom'

Na općinskom sudu u Slavonskom Brodu pred sudskim vijećem kojemu predsjeda sutkinja Jasna Krnić u ponedjeljak počelo je suđenje Vedranu Neferoviću, dožupanu požeško-slavonske županije zbog nanošenja tjelesnih ozljeda i prijetnje novinaru lokalnog portala 034, Mladenu Mirkoviću, dok je bio gradonačelnik Požege.

Dogodilo se to prije dvije i pol godine, uoči konferencije za novinare. Mladen Mirković je rekao da ga je prije početka press konferencije Neferović, tada gradonačelnik Požege pozvao u svoj ured i pitao ga tko je pisao članak pod nazivom "Osniva li Neferović nogometno središte Požega" s nadnaslovom "uhljebljivanje". S obzirom da je rekao da ne zna o čemu govori, gradonačelnik mu je pokazao članak

Mirković nije znao, kaže, o čemu govori pa mu je Neferović pokazao članak koji nije pisao on nego je preuzet od drugog portala i kojeg je pregledao njegov urednik i rekao mu da ga objavi. Mirković je sutkinji rekao da ga je Neferović prvo pitao hoće li da mu opali „šamarčinu“ na što mu je odgovorio da nema potrebe.

- Onda mi je počeo psovati majku i Boga. Uhvatio me za prsa i rekao ubit ću te, ubit ću vas. Onda me okrenuo, gurao i zabio u zid. Držao me, psovao, udario me desnom nogom u moju lijevu nogu, tri, četiri puta. Izgurao iz prostorije – rekao je novinar.

'Samo sam ga uhvatio za kragnu...'

- Nikakvog udaranja novinara nije bilo, ako se tako može nazvati, samo sam ga uhvatio za kragnu i izgurao sam iz zgrade Poglavarstva. On i portal 034 već duže vrijeme sustavno blate mene i moju obitelj. Nemam ništa protiv da se kritizira moj rad, rezultati mene kao gradonačelnika, ali ne dozvoljavam da se dira u moju obitelj, suprugu djecu, oca. Prije tri mjeseca angažirao sam odvjetnika i podnio sam tužbu protiv portala, ali nitko ništa ne poduzima. Sve što rade to su smicalice SDP-a, a nisam primijetio da je netko od mojih iz stranke (HDZ) zbog napada na moju obitelj nešto poduzeo. Spreman sam platiti kaznu za remećenje javnog reda i mira, ali tražim da i drugi odgovaraju zbog neistina. Sve ću dozvoliti, ali da se pljuje po mojoj obitelji to ne dam – rekao je u svibnju 2017. godine Vedran Neferović, tada gradonačelnik Požege.

Suđenje koje je u nekoliko navrata odgađano prvotno je trebalo biti u Požegi, no, Neferović je tražio izuzeće suda kojemu je predsjednik Damir Ronko, sin saborskog zastupnika Zdravka Ronka, kojeg je Neferović zamijenio u gradonačelničkoj fotelji. U ponedjeljak su osim oštećenog saslušani i svjedoci, njih nekolicina, dvije medicinske sestre, zaštitar, vozač gradonačelnika, njegova tajnica i dvoje novinara. Sudu nisu pristupila tri svjedoka koji su opravdali izostanak i oni će biti saslušani 28. listopada ove godine kada je zakazan nastavak suđenja.

'Ozljede su onakve kakvim ih je novinar opisao'

Osim svjedoka svoj iskaz na sudu je dao i dr. Marcel Marcikić, vještak koji je rekao da utvrđene ozljede odgovaraju da su nanesene na način kako je to opisao pretučeni novinar.

- I što se tiče povrede noge i glave može se zaključiti da je nastala tupo tvrdim predmetom ili nogom, a ozljeda na glavi je mogla nastati udarcem o tupu podlogu ili predmetom. Sa sigurnošću se može utvrditi jedan udarac u glavu i u lijevu natkoljenicu, ali ne i da ih je bilo i više - rekao je vještak.

Općinsko državno odvjetništvo nakon čitanja optužnice, predložilo je sudu kaznu za Neferovića od 10 mjeseci uvjetno na dvije godine. Neferović je rekao da se ne osjeća krivim i da ne prihvaća predloženu kaznu.