Sud blokirao prodaju ruskog poslovanja Raiffeisen banke

Ruski sud zamrznuo je dionice lokalnog ogranka Raiffeisen Bank International (RBI), priopćila je u četvrtak ta najveća zapadna banka u Rusiji, čime je ustvari blokirao prodaju ruske jedinice te austrijske banke te posljedično doveo do eskalacije sukoba između Moskve i Zapada. RBI sa sjedištem u Austriji obećao je odvojiti svoje rusko poslovanje, koje pruža spas stotinama tamošnjih kompanija u vezi inozemnih plaćanja, nakon što je bio pod pritiskom međunarodnih regulatora. Ali nakon više od dvije godine rata između Rusije i Ukrajine malo se toga promijenilo.

Glasnogovornik RBI rekao je da je potez ruskog suda isključio prodaju ruskog poslovanja banke, no dodao je i da to neće imati utjecaja na njihovo poslovanje u Rusiji niti na napore koje od njih zahtijeva Europska središnja banka da to poslovanje smanje. "I dalje možemo imenovati upravu i davati upute Rusima, ali ne možemo prodati banku", poručili su iz RBI-ja.

RBI će pokušati poništiti sudsku odluku, stoji u bančinu priopćenju, kojom je došlo do najvećeg zamrzavanja imovine neke zapadnjačke banke u Rusiji. Iako talijanski UniCredit također ima poslovanje u Rusiji i također je pod pritiskom da napusti tu državu, RBI je daleko veći i postao je test odlučnosti Zapada da prekine veze s Rusijom.

Ruske su vlasti jasno dale do znanja RBI-ju, koji ima oko 2600 korporativnih klijenata, 4 milijuna lokalnih vlasnika računa i 10.000 zaposlenika u Rusiji, da žele da ostane jer omogućuje međunarodna plaćanja, rekao je jedan izvor za Reuters. RBI predstavlja ključni financijski spas za milijune ruskih klijenata koji žele slati eure ili dolare u inozemstvo. Zapadni regulatori žele da se to promijeni. Europska središnja banka zahtijeva od banke obustavu poslovanja u Rusiji.

S velikim industrijskim holdinzima i više od 18 milijuna klijenata od Beča do Moskve i 44.000 zaposlenika, Raiffeisen je financijska okosnica za Austriju i veći dio istočne Europe. Rusija je postala još veći izvor zarade za tu banku otkako je rat u Ukrajini počeo 2022., pa je tako pusko poslovanjezaslužno za otprilike polovinu dobiti grupe u prva tri mjeseca ove godine jer su naknade za plaćanja u inozemstvu skočile.