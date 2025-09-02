Sud donio odluku: Majka i sin dobili 45 godina zatvora zbog strašnog ubojstva u Sarajevu

Na 45 godina zatvora, zbog ubojstva Nermine Ravlić, osuđeni su majka i sin Leđiba i Goran Ravlić, javlja Klix.ba. Prema optužnici Gorana i Leđibu su od polovice svibnja do 28. lipnja prošle godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu i na kraju je usmrtili.

U samoj optužnici navodi se i da su joj uskraćivali bilo kakvu komunikaciju s vanjskim svijetom, da su joj uništili mobitel te zabranili izlaske iz stana.

- Izgladnjivali su je, šišali, čupali joj kosu, vezali ruke kako ne bi mogla pružiti otpor. Seksualno su je zlostavljali i nanijeli više od 100 ozljeda, uključujući ugrize, opekotine, lomove i ozljede u području genitalija. Od nanesenih ozljeda je preminula - stoji u optužnici.

Nakon što su je ubili tijelo su danima držali u stanu. Neugodan miris se širio a optuženi su, kako bi prikrili smrad, koristili razne vrste osvježivača i mirisnih svijeća. U prikrivanju tragova pomogao im je i Latif Jašarević.

Na sudu se doznalo i da su optuženi u više navrata u trgovačkim centrima kupovali sjekiru, pilu, set noževa, više plastičnih kutija koje drže odgovarajuću temperaturu, patrone amonijaka za prijenosne hladnjake, stroj za mljevenje mesa, više ljepljivih traka, vreće za smeće, plastične rukavice, plastična odijela, zaštitne maske te sredstva za dezinfekciju i čišćenje.

Sutkinja je otkrila kako je plan bio raskomadati tijelo. Goran nije negirao da je ubio svoju suprugu, ali je ponavljao da ubojstvo nije planirao.

Optuženom dvojcu se u kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Za Gorana je Sudsko vijeće naredilo obvezno psihijatrijsko vještačenje. Pomagač Latif prethodno je priznao krivnju i nagodio se. Tako je dobio kaznu zatvora u trajanju od godinu i 10 mjeseci.