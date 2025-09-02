Obavijesti

News

Komentari 0
UBOJSTVO NERMINE RAVLIĆ

Sud donio odluku: Majka i sin dobili 45 godina zatvora zbog strašnog ubojstva u Sarajevu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Sud donio odluku: Majka i sin dobili 45 godina zatvora zbog strašnog ubojstva u Sarajevu
Foto: Damir Hodžić/Faktor.ba

U samoj optužnici navodi se i da su joj uskraćivali bilo kakvu komunikaciju s vanjskim svijetom, da su joj uništili mobitel te zabranili izlaske iz stana

Na 45 godina zatvora, zbog ubojstva Nermine Ravlić, osuđeni su majka i sin  Leđiba i Goran Ravlić, javlja Klix.ba. Prema optužnici Gorana i Leđibu su od polovice svibnja do 28. lipnja prošle godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu i na kraju je usmrtili.

U samoj optužnici navodi se i da su joj uskraćivali bilo kakvu komunikaciju s vanjskim svijetom, da su joj uništili mobitel te zabranili izlaske iz stana. 

ČUDOM PREŽIVIO Mučili ga kao životinju, prerezali mu grkljan. Nestao je iz bolnice, sada su ga pronašli
Mučili ga kao životinju, prerezali mu grkljan. Nestao je iz bolnice, sada su ga pronašli

- Izgladnjivali su je, šišali, čupali joj kosu, vezali ruke kako ne bi mogla pružiti otpor. Seksualno su je zlostavljali i nanijeli više od 100 ozljeda, uključujući ugrize, opekotine, lomove i ozljede u području genitalija. Od nanesenih ozljeda je preminula - stoji u optužnici. 

Nakon što su je ubili tijelo su danima držali u stanu. Neugodan miris se širio a optuženi su, kako bi prikrili smrad, koristili razne vrste osvježivača i mirisnih svijeća. U prikrivanju tragova pomogao im je i Latif Jašarević. 

PIŠE: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ Glad u 21. stoljeću: Zločin i sramota za cijelo čovječanstvo
Glad u 21. stoljeću: Zločin i sramota za cijelo čovječanstvo

Na sudu se doznalo i da su optuženi u više navrata u trgovačkim centrima kupovali sjekiru, pilu, set noževa, više plastičnih kutija koje drže odgovarajuću temperaturu, patrone amonijaka za prijenosne hladnjake, stroj za mljevenje mesa, više ljepljivih traka, vreće za smeće, plastične rukavice, plastična odijela, zaštitne maske te sredstva za dezinfekciju i čišćenje.

Sutkinja je otkrila kako je plan bio raskomadati tijelo. Goran nije negirao da je ubio svoju suprugu, ali je ponavljao da ubojstvo nije planirao.

Optuženom dvojcu se u kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Za Gorana je Sudsko vijeće naredilo obvezno psihijatrijsko vještačenje. Pomagač Latif prethodno je priznao krivnju i nagodio se. Tako je dobio kaznu zatvora u trajanju od godinu i 10 mjeseci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)
Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!
FOTO

Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!

Automobili su se jedva probijali kroz poplavljene umaške ulice, a na nekim cestama nastale su bujice
FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije
OLUJA POTOPILA ISTRU

FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije

Bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025