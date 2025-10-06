Obavijesti

News

Komentari 0
ODLUKA

Sud je zabranio Trumpu slanje Nacionalne garde u Portland

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sud je zabranio Trumpu slanje Nacionalne garde u Portland
Foto: JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS

Pentagon je ranije u nedjelju objavio da šalje 200 pripadnika Nacionalne garde Kalifornije u Oregon kako bi "podržavali američku Imigracijsku i carinsku službu

Savezna sutkinja u Oregonu u nedjelju je privremeno blokirala administraciju predsjednika Donalda Trumpa da pošalje bilo kakve pripadnike Nacionalne garde u Portland, što je udarac za predsjednika koji nastoji rasporediti vojsku u gradove unatoč protivljenju demokratskih čelnika. Presuda sutkinje Karin Immergut uslijedila je nakon što je Trumpova administracija odlučila pozvati trupe iz Kalifornije i Teksasa, samo dan nakon što je privremeno zabranila raspoređivanje 200 pripadnika Nacionalne garde Oregona u Portland.

Immergut je rekla kako nema dokaza da su nedavni prosvjedi zahtijevali prisutnost vojnika Nacionalne garde, bez obzira na to iz koje savezne države su došli.

"Kako dovođenje federalizirane Nacionalne garde iz Kalifornije ne bi bilo u izravnoj suprotnosti s odlukom koju sam donijela jučer", upitala je Immergut odvjetnika Trumpove administracije tijekom saslušanja u nedjelju navečer.

Odluka donesena u nedjelju, koja će ostati na snazi ​​barem do 19. listopada, znači da administracija predsjednika Trumpa ne može poslati nijednog pripadnika Nacionalne garde u Portland dok Oregon i Kalifornija traže dugoročniju presudu.

USPRKOS PROTIVLJENJU Trump šalje Nacionalnu gardu i u Oregon: 'To je zapanjujuće'
Trump šalje Nacionalnu gardu i u Oregon: 'To je zapanjujuće'

Bijela kuća i Pentagon nisu odmah dali komentar.

Pentagon je ranije u nedjelju objavio da šalje 200 pripadnika Nacionalne garde Kalifornije u Oregon kako bi "podržavali američku Imigracijsku i carinsku službu te druge savezne službenike u obavljanju službenih dužnosti, uključujući provedbu saveznog zakona i zaštitu savezne imovine".

Pripadnici Nacionalne garde su milicijske snage koje djeluju na razini saveznih država i odgovaraju guvernerima, osim kada ih se pozove u saveznu službu. 

Trump je izjavio da je njihovo raspoređivanje u Portlandu nužno kao odgovor na prosvjede kod imigracijskog centra u gradu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Drvo mu je palo na glavu
IZ MINUTE U MINUTU

Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Drvo mu je palo na glavu

Lavina je odnijela tri hrvatska državljanina u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati. Tijelo jednog planinara pronađeno je u popodnevnim satima. Potraga za dvojicom nestalih nastavit će se u ponedjeljak...
VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'
ULOV KOD BJELOVARA

VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'

Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, priskočile su i kolege, govori nam ribolovac...
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025