SLUČAJ THOMPSON

Sud odbacio nalog DORH-a o Thompsonu i Danki Derifaj: 'Konačno je crno na bijelo'

Sud je naveo kako optužnica ne pruža dovoljno osnova za donošenje takve odluke te je predmet uputio na daljnje razmatranje optužnom vijeću

Općinski sud u Splitu nije prihvatio kazneni nalog iz optužnice protiv novinarke Danke Derifaj i još dvije osobe koje su optužene za narušavanje nepovredivosti doma Marka Perkovića Thompsona u Splitu, piše Net.hr. U kaznenom nalogu za njih se traži zatvorska kazna od četiri mjeseca, uvjetno na godinu dana.

Sud je naveo kako optužnica ne pruža dovoljno osnova za donošenje takve odluke te je predmet uputio na daljnje razmatranje optužnom vijeću. Sud ovdje nije odlučivao o krivnji, već o proceduralnim uvjetima.

O svemu se oglasila i novinarka Danka Derifaj na svojem Facebook profilu.

- Sutkinja Općinskog suda u Splitu odbacila je DORH-ov zahtjev za podizanje optužnice protiv snimatelja Petra Janjića i mene. Nismo upali u pjevačev dom, nego snimali priču o uzurpaciji tuđeg krova. Skoro deset mjeseci je prošlo, ali eto, konačno je crno na bijelo da smo radili svoj novinarski posao i logičan je zaključak da nema temelja za optužnicu - napisala je.

Podsjetimo, optužnica je podignuta nakon što je Thompson kazneno prijavio novinarku i još dvije osobe da su neovlašteno ušli u njegov dom. Hrvatsko novinarsko društvo ranije je već osudilo navedenu optužnicu te ju je nazvalo opasnim presedanom i pritiskom na novinarske slobode.

Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, ljetos je iz Splita poručio da su optužbe utemeljene te se pozvao na zaštitu privatnosti doma.

