Sud odbacio tužbu: Nesretan brak nije osnova za razvod

Britanka koja se želi razvesti od supruga, jer je nesretna u braku, izgubila je žalbu na Vrhovnome sudu, piše u srijedu BBC.

Tini Owens (68) iz Worcestershirea od suda je zatražila da joj odobri razvod od supruga Hugha (80), s kojim je u braku 40 godina i koji razvod ne želi.

Vrhovni sud jednoglasno je odbacio tužbu Tini Owens, pa nesretna žena u nesretnom braku mora ostati do 2020.

A woman who wants to be divorced from her husband of 40 years because she's unhappy - has been told she must stay married to him until 2020.



Supreme Court judges have rejected Tini Owens's appeal to split from Hugh - who is refusing to. pic.twitter.com/HrMkqjO71g