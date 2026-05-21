ILEGALNA GRADNJA

Sud potvrdio optužnicu protiv SDP-ove saborske zastupnice

Piše Veronika Miloševski,
Varaždin: Nakon pretresa kuće policija odvodi Barbaru Antolić Vuporu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Preostalih petero optuženika, te pravna osoba obuhvaćena optužnicom Eterlux sistemi, priznali su počinjenje kaznenih djela

Županijski sud u Zagrebu potvrdio je u utorak USKOK-ovu optužnicu protiv saborske zastupnice i gradske vijećnice SDP-a Barbare Antolić Vupore, piše Jutarnji list. Optužnica je potvrđena i protiv privremenog pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina Vlade Podbrežničkog te stalne sudske vještakinje za graditeljstvo Jagode Bistrović.

Antolić Vupora (SDP) zanijekala krivnju iz Uskokove optužnice

Preostali optuženici (Melanija Car, Zoran Šanjek, Dubravka Kolar, Sanja Majnić i Stjepan Solar, te pravna osoba obuhvaćena optužnicom Eterlux sistemi) priznali su počinjenje kaznenih djela, nagodili se s USKOK-om te su osuđeni temeljem tih nagodbi.

Svi su osuđeni na uvjetne kazne ili kazne zatvora koje su im zamijenjene radom za opće dobro. Izrečene su im i sporedne novčane kazne, a oni koje su za to teretili moraju vratiti ilegalnu zaradu.

Glavni dio optužnice odnosi se na lipanj 2024., kada je građevinska inspekcija otkrila nelegalnu dogradnju na kući Barbare Antolić Vupore i njezina supruga te zabranila radove.

Slučaj Antolić Vupora; SDP šuti, HDZ: 'Da je netko naš, već bi se zvalo na harange i prosvjede'

USKOK tvrdi da je Antolić Vupora, osobno i preko vještakinje Jagode Bistrović, tražila od pročelnika Vladimira Podbrežničkog da hitno izda građevinsku dozvolu, iako projekt nije ispunjavao uvjete. On je navodno to učinio u samo nekoliko dana, iako je znao da postoje problemi i da su radovi već izvedeni. U dozvoli je, prema optužnici, lažno navedeno da su svi dali suglasnost, čime je zaustavljena inspekcija.

Tužitelji ih terete i da su izdali uporabnu dozvolu bez tehničkog pregleda kako bi opravdali novac iz Fonda za energetsku obnovu.

Podbrežnički je dodatno optužen da je pogodovao pri zapošljavanju sina jedne službenice iz Varaždina.

Hrvatski sabor skinuo imunitet zastupnici SDP-a Antolić Vupori

Zoran Šanjek, gradski savjetnik za graditeljstvo, optužen je u dva slučaja korupcije. Navodno je primio mito kako bi ubrzao dozvole za ugostiteljski objekt koji nije ispunjavao uvjete te je dogovorio mjesečnu isplatu od 1100 eura od jedne tvrtke, a zauzvrat joj pomagao pri dobivanju građevinskih dozvola.

Sabor je Barbari Antolić Vupori ukinuo imunitet kako bi se protiv nje mogao voditi postupak. Ona je sve optužbe odbacila i rekla da je radila po pravilima te da je bila meta zbog politike i problema sa susjedima.

No istražitelji tvrde da prisluškivani razgovori pokazuju da su svi bili svjesni da je gradnja sporna. U razgovorima se spominje da bi slučaj trebalo "riješiti tiho" kako ne bi završio u Saboru, a Podbrežnički navodno govori da je riječ o "teškom sranju" jer Barbara "bespravno gradi".

