Sud prekinuo štrajk i razveselio Zagrepčane: 'I dalje nemamo novi kolektivni ugovor...'

Nakon tri dana štrajka Zagreb se probudio s pretrpanim kontejnerima za smeće, a kao i prethodna dva dana vozio je tek poneki tramvaj ili autobus. Ipak, prijepodne su stvari postale konkretnije. Županijski sud u Zagrebu donio je odluku da je štrajk u Holdingu i ZET-u nelegalan te ga je zabranio. Sud je pritom jasno odredio da se radnici na posao moraju vratiti odmah.

Sindikatu Čistoće nije preostalo ništa drugo nego objaviti da prekida štrajk. Sindikati ZET-a do zaključenja ovog broja još se nisu bili službeno oglasili. Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić potvrdio je da će se sindikat žaliti na odluku Županijskog suda, ali i da će, unatoč završetku štrajka, nastaviti borbu za materijalna prava radnika.

- Poštovat ćemo odluku suda. Završili smo štrajk, radnici u drugoj smjeni normalno će nastaviti raditi, a obratit ćemo se i radnicima treće i prve smjene - rekao je Hodžić.

No time, kaže, priča nije završena.

- Kolektivni ugovor još moraju potpisati poslodavac i sindikati. Pozivam na razgovore i pregovore. Obećao sam radnicima da ćemo borbu za prava radnika nastaviti - dodao je.

Hodžić je posebno istaknuo da je ponosan na radnike koji su tri dana proveli u štrajku dostojanstveno.

- Oni su sindikatom i njegovim radom presretni jer su znali da smo mi stali na stranu pravde. Nisam ja pokrenuo štrajk, ili sindikat, to su bili ljudi sa svojim potpisima - rekao je Hodžić.

Odvjetnik sindikata, Bermin Meškić, objasnio je da pravna bitka tek slijedi.

- Uložit ćemo žalbu u roku 15 dana. Radnici se moraju vratiti na posao, ali stvar ide dalje. Ta presuda je nepravomoćna i vidjet ćemo odluku Vrhovnog suda - rekao je Meškić.

S druge strane, odvjetnik Sindikata ZET-a, Božo Lozo, ostao je pri stajalištu da je štrajk bio opravdan.

- U Zagrebačkom električnom tramvaju ne postoji kolektivni ugovor, pa radnici nisu bili dužni poštovati takozvani socijalni mir. Mi ponavljamo i dalje da je poslodavac pregovarao u nedobroj vjeri - rekao je Lozo. Dodao je kako će sindikat pravdu ponovno tražiti pred višim sudom.

- Mi ćemo pravdu ponovno potražiti, na Vrhovnom sudu, i smatramo da se tu doista radi o vrlo jednostavnom pravnom pitanju. Uvjeren sam da ćemo dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju - kazao je.

Nakon svega oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Za njega odluka suda nije bila iznenađenje.

- Presude Županijskog suda u Zagrebu potvrdile su sve ono što sam govorio u posljednjih tjedan dana, ali ne samo ja nego i neovisni pravni stručnjaci za radno pravo. Ne možete ostaviti milijunski grad bez ikakvog javnog prijevoza. To nije socijalno osjetljivo - rekao je Tomašević.

Naglasio je kako je sud u obje presude utvrdio da je štrajk nezakonit jer nisu bili definirani nužni minimalni poslovi.

- Sindikalni lideri su, što sam cijelo vrijeme govorio, potpuno neodgovorno krenuli u totalni štrajk, a da nisu bili definirani takozvani nužni minimalni poslovi, koji se moraju obavljati da se ne bi ugrozila sigurnost i da se ne bi ugrozilo zdravlje građana Zagreba - rekao je.

Ipak, Tomašević je istaknuo da je pravo na štrajk ustavno pravo.

- Pravo na štrajk, to želim jasno reći, je ustavno pravo, ali ono mora biti u balansu s isto tako ustavnim pravom na zdravlje, s ustavnim pravom na osobnu sigurnost. I naravno, svaki štrajk ima svoja pravila, a ovaj štrajk od početka, kao što smo stalno upozoravali, nije bio u skladu s pravilima - poručio je.

Posebno ga, kaže, žalosti što smatra da je ovaj štrajk naštetio ugledu sindikalnog organiziranja općenito.

- Prije svega želim zahvaliti građanima na suradnji, na odgovornosti, na solidarnosti prema svim drugim građanima Zagreba, svima onima koji ste slušali preporuke i upute. Doista, evo, stvarno vam od srca zahvaljujem na tome - rekao je.

Istodobno je pozvao na to da se nezadovoljstvo zbog protekla tri dana ne prelama preko leđa radnika.

- Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ova zadnja tri dana. Međutim, doista pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice te Zagrebačkog prstena, da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose s punim poštovanjem - poručio je.

Radnicima je poručio da njihova prava nisu upitna.

- Imate apsolutno pravo tražiti veća materijalna prava. Nama je isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali. U zadnje tri godine svim vozačima ZET-a povećali smo plaće za više od 60 posto, komunalnim radnicima u Čistoći čak za više od 85 posto. I naravno da ćemo to i dalje raditi, i dalje ćemo povećavati plaće i materijalna prava, sukladno, naravno, našim financijskim i proračunskim mogućnostima - rekao je Tomašević.

Ali novca nema za ono što proračun ne može podnijeti.

- Sindikalni lideri mogu tražiti, ali mi možemo dati ono što imamo. Ne možemo obećati ono što nemamo, prije svega u proračunu - poručio je gradonačelnik.

Za tri dana štrajka radnici bi tako mogli ostati bez tri dnevnice. S obzirom na velike razlike u plaćama, uzeli smo prosječnu plaću koju je objavio sindikat. Tako bi vozači ZET-a, za koje sindikat kaže da je prosječna plaća 1790 eura, mogli ostati bez 244 eura. Prema podacima ZET-a, u srpnju je medijalna plaća bila 1990 eura, a u tom slučaju ostaju bez oko 270 eura.

Kad je u pitanju Holding, razlike mogu biti velike. Prema objavljenim prosjecima iz srpnja, prosječne plaće su oko 1651 € za komunalnog radnika Čistoće, 1851 € za vozača Čistoće, 1574 € za vrtlara Zrinjevca i 1545 € za cestara. Grubo preračunato na 22 radna dana, tri puna dana štrajka značila bi otprilike 211-252 eura manje neto, ovisno o radnome mjestu.