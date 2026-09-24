Sud ukinuo Trumpovu odluku: Zabranjeni mediji vraćaju se u Bijelu kuću. Bitka još traje...

Američki savezni sud naredio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da novinarima CNN-a, MS NOW-a i Politica privremeno vrati pristup kompleksu Bijele kuće, poručivši da je zabrana tih medijskih kuća vjerojatno neustavna.

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Kelly je odluku donio 24. rujna, nakon što su tri medijske organizacije tužile Trumpovu administraciju zbog ukidanja njihovih novinarskih akreditacija. Privremena sudska mjera vrijedi 14 dana, dok se postupak nastavlja, a sud će u međuvremenu detaljnije razmatrati ustavnost odluke Bijele kuće.

Trump je zabranu objavio 18. rujna, optužujući CNN, MS NOW i Politico da objavljuju ono što je opisao kao "fikciju" i "laži". Već sljedećeg dana novinarima tih medijskih kuća onemogućen je ulazak u kompleks Bijele kuće, a njihove su novinarske propusnice oduzete ili deaktivirane.

Spor se od početka vrtio oko dva ustavna pitanja. Medijske kuće tvrdile su da je Trumpova odluka odmazda zbog sadržaja njihova izvještavanja i da time krši Prvi amandman američkog Ustava, koji štiti slobodu govora i tiska. Istodobno su se pozvale i na Peti amandman, tvrdeći da im je pristup oduzet bez odgovarajućeg pravnog postupka.

Upravo je pitanje postupka bilo jedno od središnjih pitanja pred sucem Timom Kellyjem. Tijekom ročišta 23. rujna sudac je podsjetio na ranije odluke saveznih sudova prema kojima novinaru s važećom novinarskom propusnicom ne može biti jednostavno oduzet pristup Bijeloj kući bez prethodne obavijesti i mogućnosti da iznese svoju stranu.

Kelly se pritom pozvao na presedane iz slučajeva Sherrill v. Knight iz 1977. godine i Karem v. Trump iz 2022. godine. Oba su slučaja važna za pitanje procesnih prava novinara kojima vlada želi ograničiti pristup događajima i prostorima izvršne vlasti.

U odluci objavljenoj 24. rujna Kelly je zaključio da su tri medijske organizacije pokazale dovoljno snažan pravni temelj za privremenu zaštitu. Posebno je problematičnim smatrao način na koji je administracija postupila prije oduzimanja akreditacija.

Drugim riječima, pitanje nije bilo samo smije li Bijela kuća određivati pravila pristupa novinarima. Ključno je bilo i može li novinaru koji već ima pristup jednostavno oduzeti propusnicu bez prethodne obavijesti i mogućnosti da odgovori na optužbe.

Kelly je zaključio da postoje ozbiljni razlozi za zaključak kako takav postupak nije bio u skladu s ustavnim zahtjevima.

Nacionalna sigurnost kao argument vlade

Tijekom sudskog postupka Trumpova administracija pokušala je zabranu opravdati i nacionalnom sigurnošću. Odvjetnici Ministarstva pravosuđa tvrdili su da su pojedini tekstovi i postupci novinara triju organizacija predstavljali sigurnosni problem te da predsjednik ima široke ovlasti odlučivati kome će biti dopušten pristup Bijeloj kući.

U podnescima vlade posebno se tvrdilo da pristup kompleksu Bijele kuće predstavlja privilegiju, a ne neograničeno pravo. Administracija je također navela da su određeni tekstovi sadržavali osjetljive ili povjerljive informacije te da su mediji prekršili standarde profesionalnog ponašanja koje vlada očekuje od novinara s pristupom Bijeloj kući.

Problem za administraciju bio je u kronologiji događaja. Kada je Trump 18. rujna objavio zabranu, kao razlog je javno naveo ono što je smatrao lažnim i negativnim izvještavanjem tih medija. Argument o nacionalnoj sigurnosti pojavio se kasnije, tijekom sudskog postupka. Upravo je ta razlika bila jedna od stvari o kojima se raspravljalo na ročištu.

Odvjetnik Theodore Boutrous, koji zastupa tri medijske kuće, tvrdio je da se nacionalna sigurnost u ovom slučaju koristi kao opravdanje za odluku koja je zapravo donesena zbog sadržaja novinarskog izvještavanja.

Boutrous je na ročištu rekao da se nacionalna sigurnost koristi kao "talisman", odnosno kao čarobna riječ kojom se pokušava opravdati postupanje koje bi inače bilo teško obraniti.

Kelly nije prihvatio argumentaciju vlade kao dovoljan razlog da se postupak zaustavi. U svojoj je odluci zaključio da su medijske kuće za sada pokazale dovoljno snažan slučaj za privremenu sudsku zaštitu, dok će se šira pitanja ustavnosti zabrane rješavati u nastavku postupka.

Sukob se proširio

Zabrana nije ostala ograničena samo na tri medijske kuće. Nakon što je CNN izbačen iz sustava novinarskog "poola", druge velike televizijske mreže privremeno su obustavile dio zajedničkog televizijskog praćenja predsjednika.

"Pool" je sustav u kojem ograničen broj novinara i televizijskih ekipa prati predsjednika na događajima gdje fizički nema dovoljno prostora za sve redakcije. Snimke i informacije potom se dijele s ostalim medijima.

Kada su CNN, MS NOW i Politico ostali bez pristupa Bijeloj kući, druge televizijske kuće odlučile su obustaviti dio takvog zajedničkog pokrivanja. Posljedica je bila neuobičajena situacija u kojoj su pojedini predsjednikovi javni nastupi ostali bez uobičajenog televizijskog izvještavanja.

Time je spor prestao biti samo pitanje odnosa Bijele kuće i triju konkretnih redakcija. Otvoreno je i šire pitanje načina na koji će funkcionirati pristup novinara predsjedniku ako administracija odluči pojedinim redakcijama ograničiti ili oduzeti akreditacije.

Aktualni spor ima neobično izravnu poveznicu s jednim od najpoznatijih sukoba Trumpove Bijele kuće i novinara iz njegova prvog mandata.

U studenome 2018. Bijela kuća suspendirala je akreditaciju CNN-ovu dopisniku Jimu Acosti nakon njegova sukoba s Trumpom tijekom konferencije za novinare. CNN je zbog toga tužio administraciju, a slučaj je također završio pred sucem Timothyjem Kellyjem.

Kelly je tada naredio privremenu obnovu Acostine novinarske propusnice. Sudac je zaključio da je Acostino pravo na odgovarajući pravni postupak zaštićeno Petim amandmanom te da mu je prije oduzimanja pristupa trebalo omogućiti odgovarajuću proceduru. Bijela kuća potom je vratila njegovu akreditaciju.

Sličnost između dva slučaja teško je previdjeti. I tada i sada novinarima je pristup Bijeloj kući ograničen nakon sukoba s Trumpom, a oba su slučaja završila pred istim sucem.

Razlika je u tome što je aktualni spor širi: ovaj put tužbu zajednički vode CNN, MS NOW i Politico, a administracija svoju obranu pokušava temeljiti i na tvrdnjama o nacionalnoj sigurnosti.

Privremena pobjeda medija, ali ne i kraj spora

Kellyjeva odluka od 24. rujna ne znači da je cijeli slučaj zaključen. Sudac je izdao privremenu mjeru kojom je administraciji naredio da vrati pristup novinarima triju organizacija, ali će se postupak nastaviti i nakon isteka 14-dnevnog razdoblja.

Za sada je, međutim, jasno da Trumpova administracija ne može jednostavno zadržati zabranu na snazi bez suočavanja s ustavnim i procesnim zahtjevima koje je sud već postavio. Kelly je u odluci zaključio da je zabrana vjerojatno neustavna, dok će se u nastavku postupka detaljnije razmatrati i argumenti vlade o nacionalnoj sigurnosti i ovlastima predsjednika.

Za CNN, MS NOW i Politico odluka znači da njihovi novinari zasad ponovno mogu pristupiti Bijeloj kući. Za Trumpovu administraciju ona znači da će morati nastaviti braniti odluku o zabrani pred sudom, ovaj put uz privremenu mjeru koja ide protiv nje.

Spor tako ulazi u novu fazu. Pitanje više nije samo tko će smjeti ući kroz vrata Bijele kuće, nego i koliko široke ovlasti predsjednik ima kada odlučuje kojim će novinarima omogućiti pristup izvršnoj vlasti te koje proceduralne i ustavne granice pritom mora poštovati.