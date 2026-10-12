Obavijesti

News

Komentari 0
JAVNI NOVAC ZA GLASOVE

Sud zabranio javno financiranje veličanja Trumpa uoči izbora

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sud zabranio javno financiranje veličanja Trumpa uoči izbora
Foto: Eric Lee
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Trump je u ponedjeljak izjavio kako smatra da su oglasi bili "pozitivna promocija velikog SAD-a", ali da se više neće financirati novcem poreznih obveznika

Sud u New Yorku zabranio je u nedjelju Trumpovoj administraciji korištenje javnog novca za plaćanje političkih oglasa, nakon što su se krajem rujna počeli emitirati televizijski spotovi financirani javnim sredstvima, koji veličaju američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Okružna sutkinja Jennifer Rochon, sa sjedištem na Manhattanu, privremeno je zabranila emitiranje tih oglasa nakon što su tužitelji, uključujući nadzornu skupinu Common Cause, podnijeli tužbu tvrdeći da je riječ o političkoj propagandi osmišljenoj za pomoć republikanskim kandidatima na midterm izborima 3. studenoga, a ne o objavama od javnog interesa.

Trumpova administracija planirala je obustaviti emitiranje oglasa i prije sudske odluke, kaže se u zasebnom podnesku predanom sudu.

ŽELE UŽIVO PRENOSITI SAD planira javno pogubljenje. Ministar: Apsolutno me nije briga kako će taj čovjek umrijeti
SAD planira javno pogubljenje. Ministar: Apsolutno me nije briga kako će taj čovjek umrijeti
OBJAVIO NA MREŽI Trump: Rusija i Ukrajina su dogovorile energetsko primirje, stupa na snagu odmah
Trump: Rusija i Ukrajina su dogovorile energetsko primirje, stupa na snagu odmah

"Nećemo stati sve dok ova administracija ne bude u potpunosti pozvana na odgovornost i dok se ne osigura da nijedan predsjednik, iz bilo koje stranke, više nikada ne može rasipati i zloupotrebljavati sredstva poreznih obveznika za propagandu", izjavila je predsjednica i izvršna direktorica organizacije Common Cause, Virginia Kase Solomón.

Trump je u ponedjeljak izjavio kako smatra da su oglasi bili "pozitivna promocija velikog SAD-a", ali da se više neće financirati novcem poreznih obveznika. Bijela kuća je objavila da će ubuduće te oglase financirati predsjednikov odbor za političko djelovanje, MAGA PAC.

Iz Bijele kuće poručili su da Trumpov odbor neće nadoknaditi troškove poreznim obveznicima za oglase koji su već emitirani.

Oglasi završavaju napomenom da ih je platila vlada SAD-a. 

Tužitelji, među kojima su bili i sindikat javnih službenika te kandidat za zastupnika u skupštini savezne države Alabame, zatražili su od sutkinje Rochon da privremeno zabrani oglase prije petka kako se ne bi emitirali tijekom vikenda.

Dužnosnici Demokratske stranke u zasebnoj tužbi podnesenoj saveznom sudu u Washingtonu, također osporavaju oglase.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kako su Šincek i Dodićka htjeli 'izraditi' Petra Pripuza: 'Složit ću ga ja, sad ga navučemo...'
PRLJAVA OTPADNA IGRA

Kako su Šincek i Dodićka htjeli 'izraditi' Petra Pripuza: 'Složit ću ga ja, sad ga navučemo...'

Mogao je biti milijarder, umjesto toga, nad glavom mu 'visi' desetak godina zatvora. I to nije sve, iz pohlepe su išli prevariti i poduzetnika Petra Pripuza jer im nije bilo dovoljno koliko plaća po toni otpada
Vlasnik firme u kojoj radi čovjek koji je tukao psa na balkonu: 'Nemam mu pravo dati otkaz'
DRAMA IZ ZAGREBA

Vlasnik firme u kojoj radi čovjek koji je tukao psa na balkonu: 'Nemam mu pravo dati otkaz'

Mi stalno pričamo, on je pristojan čovjek, kaže da je samo jednom udario psa. Kad sam mu spomenuo otkaz, rekao je da će uzeti odvjetnika i da će se braniti, kaže Damir Protić iz tvrtke Pacijent za sanitetski prijevoz
VIDEO Američki mladenci hit i u Zagrebu, dobili Modrićev dres: 'Po njemu ćemo nazvati dijete!'
MEDENI MJESEC U HRVATSKOJ

VIDEO Američki mladenci hit i u Zagrebu, dobili Modrićev dres: 'Po njemu ćemo nazvati dijete!'

Prihvatili su da prvo dijete ima ime Luka, a ako im trebaju kumovi može im biti cijela naša Udruga. Poklonili smo im i navijačke majice naše udruge, rekao nam je Željko Bulić iz udruge 'Mi Hrvati'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026