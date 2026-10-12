Sud zabranio javno financiranje veličanja Trumpa uoči izbora

Sud u New Yorku zabranio je u nedjelju Trumpovoj administraciji korištenje javnog novca za plaćanje političkih oglasa, nakon što su se krajem rujna počeli emitirati televizijski spotovi financirani javnim sredstvima, koji veličaju američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Okružna sutkinja Jennifer Rochon, sa sjedištem na Manhattanu, privremeno je zabranila emitiranje tih oglasa nakon što su tužitelji, uključujući nadzornu skupinu Common Cause, podnijeli tužbu tvrdeći da je riječ o političkoj propagandi osmišljenoj za pomoć republikanskim kandidatima na midterm izborima 3. studenoga, a ne o objavama od javnog interesa.

Trumpova administracija planirala je obustaviti emitiranje oglasa i prije sudske odluke, kaže se u zasebnom podnesku predanom sudu.

"Nećemo stati sve dok ova administracija ne bude u potpunosti pozvana na odgovornost i dok se ne osigura da nijedan predsjednik, iz bilo koje stranke, više nikada ne može rasipati i zloupotrebljavati sredstva poreznih obveznika za propagandu", izjavila je predsjednica i izvršna direktorica organizacije Common Cause, Virginia Kase Solomón.

Trump je u ponedjeljak izjavio kako smatra da su oglasi bili "pozitivna promocija velikog SAD-a", ali da se više neće financirati novcem poreznih obveznika. Bijela kuća je objavila da će ubuduće te oglase financirati predsjednikov odbor za političko djelovanje, MAGA PAC.

Iz Bijele kuće poručili su da Trumpov odbor neće nadoknaditi troškove poreznim obveznicima za oglase koji su već emitirani.

Oglasi završavaju napomenom da ih je platila vlada SAD-a.

Tužitelji, među kojima su bili i sindikat javnih službenika te kandidat za zastupnika u skupštini savezne države Alabame, zatražili su od sutkinje Rochon da privremeno zabrani oglase prije petka kako se ne bi emitirali tijekom vikenda.

Dužnosnici Demokratske stranke u zasebnoj tužbi podnesenoj saveznom sudu u Washingtonu, također osporavaju oglase.