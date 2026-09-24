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Sudac blokirao Trumpovu zabranu za medije u Bijeloj kući. Vraćaju se CNN, Politico i drugi

Piše HINA,
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Sudac blokirao Trumpovu zabranu za medije u Bijeloj kući. Vraćaju se CNN, Politico i drugi
Foto: Evan Vucci
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U velikom udarcu za Trumpa u jednoj od njegovih najvećih bitaka s medijima, američki savezni sudac Tim Kelly donio je nalog u tužbi koju su medijske kuće podnijele osporavajući zabranu koju je republikanski predsjednik najavio 18. rujna

Savezni sudac naložio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u četvrtak da novinarima CNN-a, MSNOW-a i Politica ponovno omogući pristup Bijeloj kući, ocijenivši da je njegova zabrana pristupa za te tri medijske kuće vjerojatno neustavna. 

U velikom udarcu za Trumpa u jednoj od njegovih najvećih bitaka s medijima, američki savezni sudac Tim Kelly donio je nalog u tužbi koju su medijske kuće podnijele osporavajući zabranu koju je republikanski predsjednik najavio 18. rujna.

Kelly je naložio Trumpovoj administraciji da odmah vrati novinarske akreditacije tim medijskim kućama i zabranio dužnosnicima provođenje mjere zabrane u trajanju od 14 dana.

crveno svjetlo na ulazu Trumpova zabrana je već na snazi: CNN-u i MSNOW-u odbijen ulaz u Bijelu kuću
Trumpova zabrana je već na snazi: CNN-u i MSNOW-u odbijen ulaz u Bijelu kuću

Sudac je odbacio tvrdnju vlade da je zabrana uvedena iz razloga nacionalne sigurnosti.

Trump je na društvenim mrežama izjavio da te tri medijske kuće "ne bi smjele neprestano pisati ili izvještavati FIKCIJU i LAŽI", a odvjetnici Ministarstva pravosuđa pokušali su opravdati zabranu pozivajući se na nacionalnu sigurnost.

Spomenute tri medijske kuće tužile su Trumpa i druge članove njegove administracije na saveznom sudu u Washingtonu u ponedjeljak, tvrdeći da zabrana krši zaštitu slobode govora i slobode medija zajamčenu Prvim amandmanom Ustava SAD-a, kao i njihovo pravo na pravni postupak.

Zatražile su privremenu sudsku zabranu kojom bi im se odmah omogućio povratak u Bijelu kuću dok traje sudski spor.

Pravna bitka odvija se samo nekoliko tjedana prije međuizbora 3. studenoga na kojima se Trumpovi stranački kolege republikanci bore za zadržavanje kontrole nad Kongresom.

Trumpov rejting u anketama na rekordno je niskim razinama uslijed zabrinutosti javnosti zbog pitanja poput rata s Iranom i inflacije.

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