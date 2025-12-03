Obavijesti

News

Komentari 2
PRIHVATILI ŽALBU USKOKA

Sudac istrage opet će odlučivati o istražnom zatvoru za bivšeg ravnatelja Jankomira i ostale

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Sudac istrage opet će odlučivati o istražnom zatvoru za bivšeg ravnatelja Jankomira i ostale
1
Foto: Josip Regović/Josip Mišković/PIXSELL

Bivšeg ravnatelja Psihijatrijske bolnice Jankomir Vladimira Grošića i još sedam ljudi Uskok sumnjiči da su kliniku oštetili za 1,2 milijuna eura

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu ponovno će odlučivati o istražnom zatvoru protiv bivšeg ravnatelja Psihijatrijske bolnice Jankomir Vladimira Grošića, poznatog vještaka iz Severinina slučaja, glavne sestre te još pet ljudi koji se sumnjiče za izvlačenje novca putem radova na dnevnoj bolnici.

Naime, kako doznajemo, izvanraspravno vijeće suda prihvatilo je Uskokovu žalbu i ukinulo rješenje kojim je istražni zatvor određen samo protiv bivšeg ravnatelja i glavne sestre dok je u odnosu na ostale okrivljenike taj prijedlog odbio. Smatrali su da sudac istrage nije dobro obrazložio zbog čega smatra da boravkom na slobodi ne mogu ponoviti kazneno djelo niti utjecati na svjedoke.

Podsjetimo, Uskok je tražio da se u odnosu na šestero okrivljenih odredi istražni zatvor. Ukoliko sudac istrage donese isto rješenje morat će ga bolje obrazložiti.

Foto: Privatni album/canva

- Za sada mogu samo potvrditi vašu informaciju, dakle točno je da će sudac istrage sutra ponovno odlučivati o prijedlogu USKOK-a za određivanjem istražnog zatvora svim okrivljenicima dakle i onima koji su na slobodi i onima koji se trenutno nalaze u istražnom zatvoru, dok ću kao branitelj moje klijentice isticati ustrajno sve one okolnosti zbog kojih smatram da nije osnovan prijedlog da se zadrži u istražnom zatvoru - kazao nam je branitelj glavne sestre Kristine Bosak Milko Križanović.

Uskok osmero okrivljenika i osam trgovačkih društava sumnjiči za malverzacije teške više od 1,2 milijuna eura. Neslužbeno se doznaje da su među osumnjičenima i poduzetnici Radoslav Rodić, Nikola Domitrović, Željko Krnetić, Danijel Korpar i Stevica Soldat. Terete ih za niz kaznenih djela, zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, poticanje na nezakonito pogodovanje, pomaganje u nezakonitom pogodovanju, primanje i davanje mita te pranja novca.

DOZNAJEMO DETALJE Dvojica priznala malverzacije u bolnici, sve traje od 2022.: 'Čim je postao ravnatelj, krenulo je'
Dvojica priznala malverzacije u bolnici, sve traje od 2022.: 'Čim je postao ravnatelj, krenulo je'

Inkriminirano razdoblje trajalo je od početka 2023. do 29. listopada 2025., a Grošića sumnjiče da je projekt adaptacije objekta vrijedan najmanje 1.96 milijuna eura, koji je morao biti predmet javne nabave, odlučio razdijeliti na 66 postupaka jednostavne nabave, čime je zadržao potpunu kontrolu nad njihovim provođenjem.

S glavnom sestrom Klinike zaduženom za koordinaciju kvalitete i projekata, dogovorio je da će ona za mito koju će joj isplatiti Radoslav Rodić upravljati postupcima jednostavne nabave. 

Bosak je, sumnja Uskok, u troškovnike uključivala sadržaje dogovorene s Grošićem i Rodićem, višestruko ponavljajući određene vrste radova, a informacije o ponudama drugih tvrtki navodno je dostavljala Rodiću radi usklađivanja cijena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku
Rezultati 96. kola Eurojackpota: Evo gdje ide 23 milijuna eura!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati 96. kola Eurojackpota: Evo gdje ide 23 milijuna eura!

Najveći dobitak ostvaren u Hrvatskoj bio je u kategoriji 3+1, gdje je 262 dobitnika osvojilo po 21 euro

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025