Sudac istrage opet će odlučivati o istražnom zatvoru za bivšeg ravnatelja Jankomira i ostale

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu ponovno će odlučivati o istražnom zatvoru protiv bivšeg ravnatelja Psihijatrijske bolnice Jankomir Vladimira Grošića, poznatog vještaka iz Severinina slučaja, glavne sestre te još pet ljudi koji se sumnjiče za izvlačenje novca putem radova na dnevnoj bolnici.

Naime, kako doznajemo, izvanraspravno vijeće suda prihvatilo je Uskokovu žalbu i ukinulo rješenje kojim je istražni zatvor određen samo protiv bivšeg ravnatelja i glavne sestre dok je u odnosu na ostale okrivljenike taj prijedlog odbio. Smatrali su da sudac istrage nije dobro obrazložio zbog čega smatra da boravkom na slobodi ne mogu ponoviti kazneno djelo niti utjecati na svjedoke.

Podsjetimo, Uskok je tražio da se u odnosu na šestero okrivljenih odredi istražni zatvor. Ukoliko sudac istrage donese isto rješenje morat će ga bolje obrazložiti.

Foto: Privatni album/canva

- Za sada mogu samo potvrditi vašu informaciju, dakle točno je da će sudac istrage sutra ponovno odlučivati o prijedlogu USKOK-a za određivanjem istražnog zatvora svim okrivljenicima dakle i onima koji su na slobodi i onima koji se trenutno nalaze u istražnom zatvoru, dok ću kao branitelj moje klijentice isticati ustrajno sve one okolnosti zbog kojih smatram da nije osnovan prijedlog da se zadrži u istražnom zatvoru - kazao nam je branitelj glavne sestre Kristine Bosak Milko Križanović.

Uskok osmero okrivljenika i osam trgovačkih društava sumnjiči za malverzacije teške više od 1,2 milijuna eura. Neslužbeno se doznaje da su među osumnjičenima i poduzetnici Radoslav Rodić, Nikola Domitrović, Željko Krnetić, Danijel Korpar i Stevica Soldat. Terete ih za niz kaznenih djela, zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, poticanje na nezakonito pogodovanje, pomaganje u nezakonitom pogodovanju, primanje i davanje mita te pranja novca.

Inkriminirano razdoblje trajalo je od početka 2023. do 29. listopada 2025., a Grošića sumnjiče da je projekt adaptacije objekta vrijedan najmanje 1.96 milijuna eura, koji je morao biti predmet javne nabave, odlučio razdijeliti na 66 postupaka jednostavne nabave, čime je zadržao potpunu kontrolu nad njihovim provođenjem.

S glavnom sestrom Klinike zaduženom za koordinaciju kvalitete i projekata, dogovorio je da će ona za mito koju će joj isplatiti Radoslav Rodić upravljati postupcima jednostavne nabave.

Bosak je, sumnja Uskok, u troškovnike uključivala sadržaje dogovorene s Grošićem i Rodićem, višestruko ponavljajući određene vrste radova, a informacije o ponudama drugih tvrtki navodno je dostavljala Rodiću radi usklađivanja cijena.