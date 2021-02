Silvio Čović, predsjednik splitskog Upravnog suda, jedan je od petorice sudaca koji su prije dva tjedna bili na druženju u konobi Željka Keruma, bivšeg gradonačelnika i aktualnog kandidata za istu funkciju Željka Keruma, objavio je jutros popis svih Kerumovih predmeta u kojima je postupao njegov sud.

Čović navodi da je spisak objavio zbog velikog zanimanja medija, javlja N1.

POGLEDAJTE VIDEO Kerumov dernek sa sucima

Od osnivanja suda pokrenuto je deset sporova u kojima se kao stranke pojavljuju Fani Kerum te tvrtke Kruščica i Kerum. Devet predmeta je riješeno, i to tako da je u sedam sporova tužba odbijena kao neosnovana, a u dva usvojena uz vraćanje predmeta na ponovni postupak nadležnim upravnim tijelima. Trenutačno se na Upravnom sudu u Splitu vodi jedan upravni spor koji je pokrenut 19. siječnja 2021., navodi.

"S obzirom na to da je u upitima stavljen naglasak na sporove vezano za bespravnu gradnju postupanje suca Silvia Čovića u tim vrstama sporova, uvidom u upisnike evidencije ovog suda utvrđeno je da je trgovačko društvo Krušćica d.o.o. pokrenulo 4 (četiri) upravna spora i u svim je odbijen tužbeni zahtjev. Ni u jednom predmetu bespravne gradnje tužitelja “Krušćica” d.o.o. nije postupao sudac Čović, osim u predmetu tužiteljice Fani Kerum, a u kojem je tužba pravomoćno odbijena. Iako se u medijskim napisima to me navodi, radi potpunog i točnog informiranja javnosti, potrebno je navesti da je sudac Silvio Čović 2016. sudio i u sporu tužiteljice Kruščica d.o.o. radi dodjele koncesije na pomorskom dobru. U tomu je sporu usvojen tužbeni zahtjev i predmet vraćen na ponovni postupak, a novodoneseno rješenje bilo je predmetom drugog spora pred ovim sudom u kojem nije sudio sudac Silvio Čović", stoji u priopćenju Suda.

"Sudac Čović, osim u navedenim predmetima, nije sudio, a niti je trenutačno zadužen za ijedan predmet u kojem bi sudjelovao gospodin Željko Kerum ili s njim povezana fizička ili pravna osoba. S obzirom na medijske insinuacije da sudac Čović koristeći položaj predsjednika suda, izravno utječe na dodjelu predmeta sucima u rad, pojašnjava se da se na svim upravnim sudovima predmeti dodjeljuju ručno prema Sudskom poslovniku. Upravni sud u Splitu je na inicijativu predsjednika suda Silvija Čovića, dva puta, ukazao na potrebu uvođenja elektroničkog sustava automatske dodjele predmeta u upravnim sudovima od nadležnog Ministarstva pravosuđa, a što proizlazi iz službenih dopisa iz 2013. i 2017. koji su sastavni dio ovoga priopćenja", navode još iz Suda.