Obavijesti

News

Komentari 2
UDARAC TRUMPU

Sudac tvrdi: Trumpovo slanje vojske u Los Angeles ovog ljeta prekršilo je savezne zakone

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Sudac tvrdi: Trumpovo slanje vojske u Los Angeles ovog ljeta prekršilo je savezne zakone
Foto: David Swanson

Kako bi spriječio daljnje kršenje zakona u Kaliforniji, Breyer je blokirao Trumpa i Hegsetha da koriste vojsku za uhićenja, pretrage, ispitivanja, kontrolu prometa, prikupljanje dokaza i slične aktivnosti

Savezni sudac Charles Breyer presudio je da su bivši američki predsjednik Donald Trump i ministar obrane Pete Hegseth prekršili savezni zakon kada su ovog ljeta koristili pripadnike vojske za provedbu policijskih aktivnosti u Los Angelesu.

U presudi se navodi da je Trump rasporedio tisuće pripadnika kalifornijske Nacionalne garde i američkih marinaca kako bi osigurali zaštitu saveznim agentima tijekom agresivne akcije protiv ilegalne imigracije u tom području, čime su preškrili Zakon Posse Comitatus iz 19. stoljeća. Taj zakon općenito zabranjuje korištenje oružanih snaga u domaćim policijskim poslovima, piše CNN.

- Predsjednik Trump i ministar Hegseth izjavili su kako namjeravaju rasporediti Nacionalnu gardu i u drugim gradovima u zemlji… stvarajući tako nacionalnu policiju s predsjednikom kao njezinim šefom - napisao je Breyer u presudi.

Sudac je utvrdio da su vojnici korišteni za postavljanje zaštitnih područja i blokada prometa, održavanje reda među okupljenima i demonstriranje vojne prisutnosti.

Kako bi spriječio daljnje kršenje zakona u Kaliforniji, Breyer je blokirao Trumpa i Hegsetha da koriste vojsku za uhićenja, pretrage, ispitivanja, kontrolu prometa, prikupljanje dokaza i slične aktivnosti. Taj dio presude stupa na snagu idući petak, kako bi administracija imala vremena podnijeti žalbu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'
SPORNI NATJEČAJ

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Ravnateljicu Centra za kulturu je biralo Upravno vijeće na čelu s Marinom Živkovićem iz Možemo, kandidatkinje uvjerene u pogodovanje ženi čija je prijava stigla naknadno, a on kaže: I meni bi bilo sumnjivo, ali sve je čisto
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025