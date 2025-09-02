Sudac tvrdi: Trumpovo slanje vojske u Los Angeles ovog ljeta prekršilo je savezne zakone

Savezni sudac Charles Breyer presudio je da su bivši američki predsjednik Donald Trump i ministar obrane Pete Hegseth prekršili savezni zakon kada su ovog ljeta koristili pripadnike vojske za provedbu policijskih aktivnosti u Los Angelesu.

U presudi se navodi da je Trump rasporedio tisuće pripadnika kalifornijske Nacionalne garde i američkih marinaca kako bi osigurali zaštitu saveznim agentima tijekom agresivne akcije protiv ilegalne imigracije u tom području, čime su preškrili Zakon Posse Comitatus iz 19. stoljeća. Taj zakon općenito zabranjuje korištenje oružanih snaga u domaćim policijskim poslovima, piše CNN.

- Predsjednik Trump i ministar Hegseth izjavili su kako namjeravaju rasporediti Nacionalnu gardu i u drugim gradovima u zemlji… stvarajući tako nacionalnu policiju s predsjednikom kao njezinim šefom - napisao je Breyer u presudi.

Sudac je utvrdio da su vojnici korišteni za postavljanje zaštitnih područja i blokada prometa, održavanje reda među okupljenima i demonstriranje vojne prisutnosti.

Kako bi spriječio daljnje kršenje zakona u Kaliforniji, Breyer je blokirao Trumpa i Hegsetha da koriste vojsku za uhićenja, pretrage, ispitivanja, kontrolu prometa, prikupljanje dokaza i slične aktivnosti. Taj dio presude stupa na snagu idući petak, kako bi administracija imala vremena podnijeti žalbu.