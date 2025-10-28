Sudac: Ubojica Charlieja Kirka može imati 'običnu' odjeću na sudu, ali mora biti vezan

Tyler Robinson (22) optužen za ubojstvo poznatog konzervativnog aktiviste Charlieja Kirka može se pojaviti na sudu u "običnoj odjeći", ali mora biti fizički vezan zbog sigurnosnih razloga, presudio je sudac, prenosi AP News.

Odvjetnici Robinsona tvrdili su da bi fotografije njega vezanog i u zatvorskoj odjeći mogle stvoriti predrasude kod porotnika. Sudac Tony Graf složio se napraviti neke ustupke kako bi osigurao presumpciju nevinosti, priznavši da je slučaj privukao "izvanrednu" pozornost javnosti i medija.

"Gospodin Robinson bit će odjeven kao onaj koji se smatra nevinim", rekao je Graf tijekom virtualnog sudskog ročišta. Robinson je optužen za teško ubojstvo na kampusu sveučilišta Utah Valley u Oremu 10. rujna. Tužitelji planiraju tražiti smrtnu kaznu.

Iako Robinson nema prijašnju kriminalnu prošlost, Graf je napomenuo da su optužbe s kojima se suočava izuzetno ozbiljne i predstavljaju sigurnosne probleme u sudnici. Dodao je kako je najveći prioritet suda zaštititi odvjetnike, sudsko osoblje i samog Robinsona tijekom saslušanja koja bi mogla biti emotivna, tako da će Robinson biti vezan.

Foto: X/screenshot

Robinson je ispalio smrtonosni hitac s krova koji je imao pogled na prepuno dvorište sveučilišnog kampusa. Uhićen je sljedeće noći kada se s roditeljima pojavio u uredu šerifa svog rodnog grada, više od tri sata vožnje od mjesta pucnjave, kako bi se predao.

Dok je policija tragala za ubojicom, šerif okruga Washington u Uti Nate Brooksby primio je telefonski poziv od umirovljenog zamjenika šerifa koji je rekao da zna tko je ubio Kirka. Robinsonova obitelj kontaktirala je umirovljenog zamjenika šerifa, kojeg poznaju kroz vjersku zajednicu, i surađivala je s njim kako bi pomogla u pregovorima o mirnoj predaji.

Foto: Cheney Orr

Tužitelji su pronašli inkriminirajuće tekstualne poruke i DNK dokaze koji povezuju Robinsona s ubojstvom. Robinson je navodno poslao poruku svom partneru u kojoj tvrdi da je ciljao Kirka jer mu je "dosta njegove mržnje".

Graf je naredio Robinsonu da se 16. i 30. siječnja pojavi na svojim prvim javnim saslušanjima uživo. Robinson se danas javio iz zatvora putem ekrana i obratio se samo kako bi potvrdio da je prisutan.