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DVOJE OZLIJEĐENIH

Sudar kod Ludbrega: Mladić skretao na parkiralište, vozač (71) se zabio u njega

Piše Iva Tomas,
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Sudar kod Ludbrega: Mladić skretao na parkiralište, vozač (71) se zabio u njega
Ilustracija | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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U prometnoj nesreći ozlijeđena su dva putnika iz vozila 21-godišnjaka, u dobi od 18 i 22 godine. Medicinska pomoć pružena im je u Općoj bolnici Koprivnica

Dvije su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći u subotu oko 16.30 u Globočecu Ludbreškom. Mladić (21) vozio je Ludbreškom ulicom u smjeru Bolfana. Zaustavio se na cesti i započeo skretati ulijevo na parkiralište, ali nije se uvjerio da to može napraviti sigurno, piše PU varaždinska.

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Tada je 71-godišnji vozač započeo obilaziti dva auta koja su bila zaustavljena na cesti iza zaustavljenog auta 21-godišnjaka. On se pritom također nije uvjerio da obilaženje može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu te je prednjim lijevim dijelom svog vozila udario u stražnji lijevi dio vozila 21-godišnjaka.

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U prometnoj nesreći ozlijeđena su dva putnika iz vozila 21-godišnjaka, u dobi od 18 i 22 godine. Medicinska pomoć pružena im je u Općoj bolnici Koprivnica, a njihove će ozljede biti naknadno okvalificirane.

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