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PROMETNA NESREĆA

Sudar na A1 između Benkovca i Vodica, vozi se jednim trakom

Piše Veronika Miloševski,
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Sudar na A1 između Benkovca i Vodica, vozi se jednim trakom
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Foto: Čitatelj 24sata
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Zbog nesreće se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat

Na autocesti A1 sudarila su se vozila između čvorova Benkovac i Vodice, na 293. kilometru u smjeru Dubrovnika.

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Foto: Čitatelj 24sata

Zbog nesreće se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

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