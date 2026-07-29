Sudar na A1 između Benkovca i Vodica, vozi se jednim trakom

Na autocesti A1 sudarila su se vozila između čvorova Benkovac i Vodice, na 293. kilometru u smjeru Dubrovnika.

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Zbog nesreće se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Vozače se poziva na oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti i održavanje sigurnosnog razmaka.