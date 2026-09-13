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Sudar na Jadranskoj magistrali kod Krila Jesenica: Automobil i motocikl planuli nakon nesreće

Piše 24sata,
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Sudar na Jadranskoj magistrali kod Krila Jesenica: Automobil i motocikl planuli nakon nesreće
Foto: Dalmacija Danas
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U prometnoj nesreći nešto iza 11.30 sati sudjelovali su motocikl i osobni automobil. Nakon sudara automobil se zapalio, a vatra se proširila i na motocikl

Nešto iza 11.30 sati na Jadranskoj magistrali u Krilu Jesenice dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali motocikl i osobni automobil.

Nakon sudara automobil se zapalio, a vatra se potom proširila i na motocikl. Na mjesto događaja odmah su upućene nadležne službe, dok policijski službenici reguliraju promet na tom dijelu državne ceste D8, javlja Dalmacija danas.

Za sada nema potvrđenih informacija o ozlijeđenim osobama niti je poznato što je prethodilo nesreći.

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon policijskog očevida, kojim će se utvrđivati točne okolnosti sudara.

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