Sudar s Koli: Ovo je auto u koji je udario predsjedničin autobus

Nazvala me je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i rekla kako žali zbog sudara. Kazala je kako se u autobusu nije ništa osjetilo, jer bi poslala nekoga da pogleda što je bilo, ispričala je Silvija Soldo, na čiji je automobil u utorak poslijepodne naletio autobus za predsjedničku kampanju.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Snažno su se okrznuli u zagorskome mjestu Mali Bukovec, nedaleko od Mača i Lobora, u kojima se predsjednica obratila narodu i pozvala da glasuju za nju. Silvija je u tom trenutku vozila sina te su putovali u smjeru juga. Vidjela je da nailazi autobus na toj inače uskoj cesti te se pomaknula što više desno.

Nažalost, ondje nije bilo više prostora te je jedino mogla završiti u kanalu.

- Povorka je prolazila mimo nas, čini mi se da su bila dva automobila ispred autobusa. Oni su prošli, a autobus nas je okrznuo. Slupan mi je cijeli lijevi dio automobila, retrovizor je otkinut, a najviše su stradala stražnja vrata, gdje mi je dijete sjedilo - rekla je Silvija za RTL.

Foto: Privatna arhiva Silvija, zbog djece i posla, svaki dan mora voziti svoj Hyundai. Nada se da će ga moći brzo popraviti.

Nakon nesreće oglasio se i glasnogovornik predsjedničine kampanje Zoltan Kabok i potvrdio da se udarac u autobusu nije osjetio.

- Izvjesno je kako su vozač i djelatnik osiguranja znali za lakšu prometnu nezgodu. Odluku o reakciji u ovakvim slučajevima donose djelatnici osiguranja. Gospođa Kolinda Grabar Kitarović nije vozila autobus, nego je sjedila u njegovu stražnjem dijelu - napisao je Kabok.

Cijelu situaciju komentirala je i predsjednica večeras u Karlovcu te je rekla kako bi domah zaustavila i provjerila kako se osjećaju osobe u automobilu te da joj je najvažnije zdravlje ljudi. Dodala je kako je nezadovoljna što je sudionici štićene kolone nisu odmah obavijestili o događaju i prijavili.

- Unatoč zakonu o posebno štićenim osobama tu je trebalo postupiti fleksibilnije jer su najvažniji životi ljudi i šteta koja je nastala - rekla je predsjednica koja je u Karlovcu obišla radove na izgradnji Centra Nikola Tesla i Dom za starije i nemoćne Sveti Antun nakon čega se sa simpatizerima i stranačkim kolegama uputila na središnji predizborni skup u Gradsko kazalište Zorin dom.

Za prekršaj kazna 300 kuna

U policiji su potvrdili sudar i pojasnili da se prema protokolu, ako je riječ o manjoj nesreći, štićena kolona ne zaustavlja odmah, nego stane na prvoj mogućoj lokaciji. Kažu da je to bio i slučaj s ovim sudarom. Dio očevida su obavili na mjestu nesreće, a drugi dio u Loboru, gdje je bio autobus. On je pokazao kako je nesreću izazvao vozač autobusa koji se u vožnji nije držao desne strane ceste. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, za to je predviđena kazna od 300 kuna. Zasad je evidentirana materijalna šteta, no dječak iz auta natukao je koljeno i proživio šok.

- Najjači udarac bio je u stražnja vrata, a on je sjedio odmah iza mene. Poslali su mu slatkiše i obećali psihološku pomoć, ako bude potrebna. Meni zbilja treba taj automobil zbog djece i obećali su ga popraviti, pa i dati zamjenski ako se to sve odulji - rekla je Silvija. Dodala je da se ne bavi politikom te samo želi da se ovaj slučaj zaključi.

Inače, ona je kći zagorskog pjevača Radeka Brodarca, najpoznatijeg po velikom hitu “Na Sleme”. On je trebao pjevati na Kolindinu skupu u Loboru, a prije nastupa kći mu je javila za sudar.

Tema: Predsjednički izbori