Audi je završio u kanalu, a BMW je udario u drvo i ogradu. Vozač BMW-a također je prošao bez ozljeda - priča nam čitatelj
PROMETNA NESREĆA
SUDAR U SESVETAMA 'BMW je pretjecao i naletio na Audi, dobro su i prošli. Čudo!''
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Dva auta sudarila su se u Sesvetama na križanju Industrijske i Jelkovečke ceste u petak oko 17.15 sati. Nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.
- Velika materijalna šteta, ali nema ozlijeđenih. Prema riječima vozača Audija, BMW je velikom brzinom pretjecao kolonu i udario u njegov automobil dok je skretao. Audi je završio u kanalu, a BMW je udario u drvo i ogradu. Vozač BMW-a također je prošao bez ozljeda - priča nam čitatelj.
Kako se vidi prema fotografijama čitatelja, vozač BMW-a je gotovo preletio preko Audija.
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