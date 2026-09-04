SUDAR U SESVETAMA 'BMW je pretjecao i naletio na Audi, dobro su i prošli. Čudo!''

Dva auta sudarila su se u Sesvetama na križanju Industrijske i Jelkovečke ceste u petak oko 17.15 sati. Nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

Foto: Čitatelj 24sata

- Velika materijalna šteta, ali nema ozlijeđenih. Prema riječima vozača Audija, BMW je velikom brzinom pretjecao kolonu i udario u njegov automobil dok je skretao. Audi je završio u kanalu, a BMW je udario u drvo i ogradu. Vozač BMW-a također je prošao bez ozljeda - priča nam čitatelj.

Kako se vidi prema fotografijama čitatelja, vozač BMW-a je gotovo preletio preko Audija.