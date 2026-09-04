Sudar u Zagrebu: 'Vozači su bili vani. Stigla je i policija...'

Sudar dva automobila dogodio se u petak oko 15.30 u Ulici Damira Tomljanovića u Zagrebu. Nastala je samo materijalna šteta i nitko nije ozlijeđen, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

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- Na mjestu nesreće bila je i policija, brzo su stigli. Vozači su bili van, činili su se dobro. Mislim da nemaju većih ozljeda - rekao nam je čitatelj koji se našao na mjestu nesreće.