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MATERIJALNA ŠTETA

Sudar u Zagrebu: 'Vozači su bili vani. Stigla je i policija...'

Piše Iva Tomas,
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Sudar u Zagrebu: 'Vozači su bili vani. Stigla je i policija...'
Foto: Čitatelj 24sata
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Na mjestu nesreće bila je i policija, brzo su stigli. Vozači su bili van, činili su se dobro. Mislim da nemaju većih ozljeda - rekao nam je čitatelj koji se našao na mjestu nesreće

Sudar dva automobila dogodio se u petak oko 15.30 u Ulici Damira Tomljanovića u Zagrebu. Nastala je samo materijalna šteta i nitko nije ozlijeđen, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

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Prometna nesreća VIDEO
Prometna nesreća | Video: 24sata Video

- Na mjestu nesreće bila je i policija, brzo su stigli. Vozači su bili van, činili su se dobro. Mislim da nemaju većih ozljeda - rekao nam je čitatelj koji se našao na mjestu nesreće.

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