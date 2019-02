Jedan mrtav, 100 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Barcelone

Najmanje jedan čovjek je poginuo, a 100 je ozlijeđeno u Barceloni u sudaru vlakova. Vlakovi su se sudarili između gradova Sant Vicenc de Castellet i Manresa blizu Barcelone.

#BREAKING VIDEO : At least 1 dead, 8 injured as train crashes in Northeastern #Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/OEMto6mPwA

Od 100 ozlijeđenih, troje ima teže ozljede, a još stotinjak putnika prošlo je neozlijeđeno.

Jedan od vlakova putovao je prema Barceloni, a drugi je po istim tračnicama išao u Manresu. Sudarili su se oko 18.20 sati.

🚨 #Breaking ℹ #Spain: At least 1 person dead and at least 16 people injured, when two trains collided with each other in the Catalonian city of #Barcelonapic.twitter.com/vyc8R3KFEv