Sudarili se traktor i automobil u Slavonskom Brodu: Traktorist (50) zadobio teške ozlijede

Prometna nesreća nešto prije 12 sati dogodila se na križanju Vinogorske i ulice Blagoja Berse u Slavonskom Brodu. U nesreći su sudjelovali osobni automobil i traktor. Teške ozljede zadobio je traktorist (50) koji je prevezen u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević.

- Policijski službenici su očevidom utvrdili da je 50-godišnjak upravljao sa traktorom i priključkom krećući se Vinogorskom ulicom, dok se iza njega kretao 27-godišnjak sa osobnim automobilom. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Blagoje Berse vozač traktora je započeo skretati u lijevo, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, ne vodeći pritom računa o položaju i smjeru kretanja osobnog automobila kojim je upravljao 27-godišnjak, koji je preko uzdužne pune razdjelne crte započeo pretjecanje, pri čemu je došlo do udara prednjeg desnog bočnog dijela osobnog automobila u lijevi bočni dio traktora, nakon čega je osobni automobil odbačen na površinu sa sjeverozapadne strane raskrižja (oštetivši dva prometna znaka), a traktor je završio na desnom bočnom dijelu - izvjestio je Tomislav Kovačević, djelatnik za odnose s javnošću PU Brodsko posavske.

U ovoj prometnoj nesreći teško je ozlijeđen 50-godišnjak, kojemu je pružena liječnička pomoć, te je zadržan na liječenju u bolnici u Slavonskom Brodu.

- Policijski službenici protiv obojice sudionika podnose obavezne prekršajne naloge zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama - dodao je.

