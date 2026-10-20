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TRAGAJU ZA VOZAČIMA

Sudario se s vozačicom u Bjelovaru pa pobjegao, ona je ozlijeđena završila u bolnici

Piše Iva Milotić,
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Sudario se s vozačicom u Bjelovaru pa pobjegao, ona je ozlijeđena završila u bolnici
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
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Oboje vozača tijekom vožnje prelazilo je preko pune uzdužne linije i tada je došlo do sudara. Policija sada traga za odbjeglim vozačem i utvrđuje sve okolnosti nesreće.

U sudaru dvaju automobila na Križevačkoj cesti u Bjelovaru u ponedjeljak oko 19.35 sati ozlijeđena je vozačica (51), a drugi sudionik nesreće pobjegao je s mjesta događaja.

Prema dosad poznatim informacijama, vozačica automobila bjelovarskih registarskih oznaka započela je skretanje ulijevo preko pune crte, a da se prethodno nije uvjerila da to može učiniti sigurno. U istom je trenutku vozač drugog automobila krenuo u pretjecanje, također prelazeći preko pune crte, nakon čega je došlo do sudara. Umjesto da se zaustavi i provjeri što se dogodilo, nepoznati vozač ubrzao je i udaljio se s mjesta nesreće.

Ozlijeđena 51-godišnjakinja prevezena je vozilom hitne pomoći u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ u Bjelovaru. Težina njezinih ozljeda zasad nije poznata.

Policija traga za odbjeglim vozačem

Policijski službenici nastavljaju utvrđivati identitet vozača koji je nakon sudara napustio mjesto nesreće, kao i sve okolnosti koje su do nje dovele.

Sudionici prometnih nesreća u kojima ima ozlijeđenih obvezni su zaustaviti se, pružiti potrebnu pomoć i obavijestiti nadležne službe. Napuštanje mjesta nesreće bez ispunjavanja zakonskih obveza može imati ozbiljne posljedice. Osim zakonske odgovornosti, u ovakvim je situacijama važna i ljudska reakcija. Zaustaviti se i pomoći osobi koja je ozlijeđena minimum je odgovornog ponašanja u prometu.

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