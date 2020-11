Suđenje Kameničkom sutkinja zatvorila za javnost: Svaka objava bit će kazneno djelo!

<p>Marinu Kameničkom u Zagrebu je jutros počelo suđenje za prometnu nesreću na zagrebačkoj Ilici u kojoj su u kolovozu 2018. poginule dvije žene. U trenutku nesreće vozio je 195 km/h, iako je na tom dijelu prometnice dozvoljena brzina 50 km/h.</p><p>Sutkinja Irena Kvaternik isključila je javnost sa suđenja zbog zaštite osobnog i obiteljskog života optuženog, jer je u trenutku počinjena djela bio mlađi punoljetnik. </p><p>- Svi koji ostanu na raspravi, moraju kao tajnu čuvati sve što na njoj saznaju, a ako to iznesu to je kazneno djelo - rekla je sutkinja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Tko je Marin Kamenički?</strong></p><p>Branitelji Kameničkog rekli su u svom zahtjevu za isključenje javnosti kako je Kamenički sudjelovao u nesreći kao mlađi punoljetnik, jer je imao 20 godina, a sada ima nepune 23 godine. Nakon tog događaja on i njegova obitelj trpili su ogroman i agresivni interes javnosti a u međuvremenu je postao otac i živi sa suprugom i njezinim maloljetnim djetetom. Okolnosti su drugačije i da bi zaštitio svoj osobni život, tražili su izuzeće javnosti, naveli su branitelji.</p><p>Tužiteljica je bila suglasna s tim da se iz rasprave isključi javnost "jer će tijekom rasprave biti iznošene osobne i obiteljske prilike mlađeg punoljetnika".</p><p>Danas su u sudnici bile kćer i sestra poginule Nadice Hoflinger.</p><p>Kamenički je 23. kolovoza 2018. u 21.10 upravljao Mercedesom C63 AMG. Kretao se Ilicom od istoka prema zapadu i to gotovo četiri puta većom brzinom od dozvoljene. Kada je došao do Ilice 442, zbog prevelike brzine kretanja je izgubio nadzor nad upravljačem te je udario u rubni kamen, zarotirao se pri čemu je prešao u suprotni smjer.</p><p>Dok se nekontrolirano kretao, svojim je vozilom udario u Opel Astru.</p><p>Na suvozačkom mjestu bila je Nadica Hoflinger. U pokušaju da joj pomognu, dva mladića, koja su se našla na mjestu nesreće, izvukla su je iz auta. </p><p>U nesreći su poginule suvozačica Kameničkog, Laura Stelio i Nadica Hoflinger, suvozačica iz Opela. Vozač Opela je zadobio teške i po život opasne ozljede te mu je život spašen liječničkom intervencijom.</p>