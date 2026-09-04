Suđenje za ubojstvo kod Sl. Broda: 'Čula sam tri pucnja. Žrtva je pokušala nešto reći...'

Na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu u petak je nastavljeno suđenje Dominiku Kapovu (34) iz Slavonskog Broda, optuženom za ubojstvo Zorana Grgića (63), također iz Slavonskog Broda, koje se dogodilo 23. rujna prošle godine u Šušnjevcima kod Slavonskog Broda. Kapov je pred sudom izjavio da se ne osjeća krivim za prvu točku optužnice, odnosno ubojstvo, dok je priznao krivnju za drugu točku koja se odnosi na posjedovanje i uzgoj droge. Tijekom više od dva sata trajanja ročišta saslušano je nekoliko svjedoka, a svoje nalaze iznio je i medicinski vještak Marcel Marcikić.

Dva projektila prošla kroz prsni koš i trbuh

Medicinski vještak kazao je da je Zoran Grgić zadobio dvije prostrijelne rane, odnosno ozljede nastale prolaskom projektila kroz područje prsnog koša i trbuha.nPrema njegovu nalazu, Grgić je izgubio oko 1,2 litre krvi, nakon čega je nastupio šok te je preminuo na mjestu događaja. Ekipa Hitne medicinske pomoći pokušala ga je reanimirati, no bez uspjeha.

Vještak je ozljede okvalificirao kao teške tjelesne ozljede opasne po život. Govoreći o mogućnosti preživljavanja, naveo je kako bi, da se događaj zbio u urbanom području, postojala približno 50-postotna mogućnost spašavanja života, ovisno o brzini pružanja medicinske pomoći. Svjedokinja S. V. kazala je da je iz svoje kuće čula kako optuženik viče na ulici. U prvi je trenutak, kako je rekla, pomislila da se obraća njezinu djetetu. Ubrzo je čula tri pucnja. Kada je izašla iz kuće, vidjela je optuženika. Prema njezinu iskazu, Kapov ju je tada tražio da nešto sakrije. Nije, međutim, bilo jasno odnosi li se njegov zahtjev na oružje ili tijelo, pa to svjedokinja nije učinila. Vidjela je i Zorana Grgića koji joj je, prema njezinim riječima, pokušavao nešto reći, ali više nije mogao govoriti. Kazala je i kako je optuženik svojim automobilom Grgiću prethodno prepriječio put.

Svjedok M. K. ispričao je da je u trenutku događaja bio u toaletu kada je čuo sudar dvaju automobila, a potom tri pucnja. Kada je izašao, optuženik je već pobjegao. Na mjestu događaja vidio je bijeli kombi iz kojeg je izašao muškarac i počeo vikati: „Ljudi, pomozite!“ Svjedok je zajedno s drugim prisutnim osobama pomogao izvući Grgića iz automobila te su mu pružali pomoć do dolaska Hitne pomoći. U međuvremenu je na mjesto događaja stigla i policija. Muškarac iz kombija držao je držao je ruku na rani kako bi pokušao zaustaviti krvarenje. Grgić je u tom trenutku još davao znakove života, ali, prema njegovom iskazu, pogled mu je bio usmjeren u daljinu. Svjedokinja M. B. kazala je da je čula udarac automobila, nakon čega je uslijedio jedan pucanj, a potom još dva. Vidjela je Grgića kako je još živ te je otišla po deku i krpe kako bi mu pokušala pomoći.

Podsjetimo, pucnjava se dogodila 23. rujna 2025. godine oko 18 sati u Šušnjevcima kod Slavonskog Broda. Prema dosad iznesenim informacijama, Kapov je automobilom presreo Grgićev automobil, zapriječio mu put te je, prema navodima optužnice, kroz staklo na vozačevim vratima ispalio nekoliko hitaca. Nakon toga je pobjegao svojim automobilom. U ovom slučaju posebno je uznemirila činjenica da se pucnjava dogodila usred naseljenog mjesta.

Na kraju nastavka ročišta u petak predsjednik sudskog vijeća, sudac Damir Ronko, produžio je istražni zatvor Dominiku Kapovu, i najavio nastavak suđenja za 30. rujan ove godine, na kojemu će se nastaviti izvođenje dokaza.