Malenica najavio elektronski nadzor nad dijelom zatvorenika

Ivan Malenica nabrojao je neke od reformi, no oporba i dalje misli kako to sve nije ni blizu dovoljnog. Još manje lokalnih dužnosnika, bolje pravosuđe, rasterećenje poduzetnika, sve to traži oporba

<p>Hrvatsko pravosuđe ima mnogo problema o kojima se priča već godinama, naročito iz redova oporbe, a ministar pravosuđa i uprave <strong>Ivan Malenica </strong>kao prioritet vidi omogućavanje rada institucija na daljinu:</p><p>- Zato nam je bitno osnažiti ovaj institut rasprava na daljinu da sudski postupci mogu bez obzira na epidemiju koronavirusa, mogu neometano ići - rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/glavni-direktor-hrvatske-udruge-poslodavaca-damir-zoric-o-reformama---615964.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>Jedan od najvećih problema je duljina čekanja na kraj parnica, a tome bi se na kraj trebalo stati izmjenama Zakona o parničnom postupku koji će točno propisati rokove u kojim se slučajevi trebaju riješiti. Mijenjati bi trebalo, smatra oporba, još mnogo toga.</p><p>- To znači da bismo prvi puta zapravo trebali pitati i same suce kako oni vide probleme u svom sektoru, ali suce na svim razinama, ne one najviše pozicionirane koji su najčešće eto po svom profilu upravo oni koje ne bi trebalo pitati ništa - smatra <strong>Dalija Orešković, a Božo Petrov</strong> smatra kako izbor sudaca i njihovo napredovanje ne bi trebali biti pod utjecajem politike.</p><h2>Vučemilović: Država je preskupa</h2><p>Promijenit će se i Zakon o izvršavanju kazne gdje će se također skratiti rokovi. Mjesta u zatvorima ima, tvrdi Malenica, a najavio je i elektronski nadzor nad dijelom osuđenika. Broj lokalnih dužnosnika već će od sljedećih izbora biti manji za 634, no oporba smatra kako to nije dovoljno.</p><p>- Država je preskupa. Broj naših službenika i cijeli taj aparat je preglomazan i naši poduzetnici vape za rasterećenjem - dodaje <strong>Vesna Vučemilović</strong>.</p><h2>Bauk se našalio</h2><p>SDP-ov<strong> Arsen Bauk </strong>imao je dosjetljiv komentar na cijelu situaciju:</p><p>- Mi smo vidjeli u slučaju koordinacije većeg broja ministarstava u slučaju Vjetroelektrane da oni mogu funkcionirati itekako efikasno kada se radi o njihovim osobnim interesima. I jednostavno je što treba da to kako funkcioniraju neki kada se radi o njihovim osobnim interesima funkcioniraju i kad se radi o općim interesima - navodi <strong>Arsen Bauk</strong>.</p><p>Iz platforme Možemo kažu kako državi treba zabraniti da traži bilo kakav dokument koji sama izdaje te smanjiti birokraciju.</p><p>Reforme građani, ali i Europska komisija očekuju već na jesen, a novi glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca<strong> Damir Zorić </strong>također se dotakao reformi:</p><p>- Govori se o teškoj jeseni, realno je očekivati da neće biti lagana. Kad se govori o reformama, to je nekako opće mjesto u javnom govoru u Hrvatskoj. Trebali bi znati o kojim se reformama radi, tko ih provodi, kada i kako u kojem vremenu i kojom tehnikom, te s kojim ciljevima. Ja mislim da je nama u Hrvatskoj bez obzira na krizu kroz koju prolazimo i u koju ćemo i dublje ući, nužna reforma na pravosudnom sustavu. Potrebno je brže rješavanje predmeta. Kapital koji se ulaže u nesigurno i neizvjesno - tamo gdje nema te sigurnosti, kapital se ne osjeća ugodno i ne želi se izlagati riziku.</p><h2>Problem je miješanje nadležnosti</h2><p>Za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/glavni-direktor-hrvatske-udruge-poslodavaca-damir-zoric-o-reformama---615964.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> otkrio je i kako je bitno da se izbjegne preklapanje nadležnosti:</p><p>- Vrlo često, kad se upustite u neki proces, imate jednu pa drugu agenciju, ministarstvo jedno pa drugo, općinu, županiju i ne zna se tko je za što nadležan. U tom labirintu se gubi puno vremena i energije i onda gubimo ono što nam je svima zajednički cilj - bolji posao.</p><p>Zaključio je i kako gospodarstvo ne smije stati, a smatra i da je potrebna reforma zdravstva u kojem imamo dobre stručnjake, ali i sustav koji je mašina za nekontrolirano trošenje.</p>