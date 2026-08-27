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MLADIĆ UMRO U HAGU

Šuhri Malić su ubili dva sina u Srebrenici: 'Neka smo dočekali da je krepao za našeg života!'

Piše 24sata,
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Šuhri Malić su ubili dva sina u Srebrenici: 'Neka smo dočekali da je krepao za našeg života!'
Foto: PROFIMEDIA
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Dabogda mu zemlja izbacivala kosti tisuću metara zato što je ovolike majke ostavio bez djece, bez sinova, bez muževa, rekla je Šuhra Malić

Ratni zločinac i balkanski krvnik Ratko Mladić umro je u Haškom zatvoru gdje je služio doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovječnosti. 

Srebrenička majka Šuhra Malić, kojoj su u genocidu u Srebrenici ubijena dva sina i brojni članovi obitelji, za Avaz je komentirala smrt genocidaša.

UMRO U HAAGU Evo za što je sve ratni zločinac i krvnik Ratko Mladić osuđen!
Evo za što je sve ratni zločinac i krvnik Ratko Mladić osuđen!
Preminuo Ratko Mladić u 84. godini
Foto: FEHIM DEMIR/EPA

- Dabogda mu zemlja izbacivala kosti tisuću metara zato što je ovolike majke ostavio bez djece, bez sinova, bez muževa. Neka smo dočekali da 'krepa' za naših života - kazala je majka kojoj su u genocidu u Srebrenici ubijena dva sina.

Šuhra Sinanović: Voljela bih da se još deset godina patio

Šuhra Sinanović, predsjednica Udruženja „Žene Podrinja“ iz Bratunca, kazala je za „Avaz“ da joj je drago zbog smrti Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za ratne zločine i genocid.

- Drago mi je da je umro, ali voljela bih da se bar još deset godina patio. Ovo je bila mala patnja za ono što je on uradio našim najmilijima od 1992. do 1995. godine - kazala je Sinanović.

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Komentari 32
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