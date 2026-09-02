SUKOB BERLINA I MOSKVE Stručnjak Ogorec: Uništit će čovječanstvo ako se ne opamete

Situacija je vrlo ozbiljna i bojim se neželjene eskalacije, kazao je stručnjak za sigurnost Marinko Ogorec govoreći o dramatičnom zaoštravanju odnosa između Njemačke i Rusije. Podsjetimo, Njemačka je objavila da raspolaže podacima kako je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle u kolovozu te je odlučila odgovoriti nizom mjera. Naveli su kako obavještajni podaci upućuju na to da su osobe uključene u napad djelovale u ime ruskih državnih agencija. Njemačka ne smatra Leipzig izoliranim incidentom i navode kako se "to uklapa u širi obrazac ruskih hibridnih operacija u Europi". Među mjerama koje planira je zatvaranje ruskoga generalnoga konzulata u Bonnu i raskid ugovora s kulturnim centrom Ruski dom u Berlinu. Također će unutar Europske unije vršiti pritisak za dodatne sankcije i ograničenja putovanja za ruske državljane, istodobno povećavajući pritisak na rusku "flotu u sjeni". Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj oštro je odbacilo optužbe Berlina kao "neutemeljene, apsurdne i suprotne zdravom razumu". Poručili su i da "mjere koje je najavila njemačka strana predstavljaju neviđenu eskalaciju u rusko-njemačkim odnosima i neće ostati bez posljedica, za koje će njemačka vlada snositi punu odgovornost". Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da će Moskva odgovoriti na, kako je rekla, "antirusko djelovanje Berlina", objavila je agencija Interfax. Njemačka je nekoliko sati nakon, tijekom noći na srijedu, u sjevernom Atlantiku testirala balistički projektil izraelske proizvodnje dometa do 500 kilometara. Europska unija i nekoliko država članica pozvale su ruske diplomatske predstavnike na razgovor.