Sukob u Banovini nakon čistke s gradskim stanovima. Veslač Boraska verbalno napao Đerek?

U utorak je, kako se čini, došlo do incidenta u splitskoj Banovini. Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević objavio je na svom Facebook profilu kako je bivši olimpijski veslač Igor Boraska došao u ured pročelnice Maje Đerek i verbalno je napao. Izvor sukoba navodno leži u činjenici da je Đerek, nakon revizije korištenja gradske imovine, odnosno kadrovskih stanova koji su dodjeljivani osobama s osobitim zaslugama za grad, a koje nisu imale riješeno stambeno pitanje, utvrdila kršenje pravila. Konkretno, kod slučaja Boraske, otkrivene su mu nekretnine na Braču i u Splitu u vlasništvu njegove obitelji. Ima apartman u Milni na Braču, a kći mu ima stan u Splitu. Naposljetku mu je zbog toga otkazan kadrovski stan u Splitu od 85 kvadrata.

- Jučer je gosp. Igor Boraska došao u gradsku upravu i trebao ići Upravni odjel za ekonomske poslove.

Umjesto tamo otišao je u Upravni odjel za gradsku imovinu, točnije u ured pročelnice Maje Đerek gdje je verbalno napao dotičnu jer je kroz reviziju korištenja gradskih stanova utvrđeno da mu se treba otkazati ugovor za kadrovski stan zbog vlasništva njega i članova njegova kućanstva nad druge dvije nekretnine.

Gospodine Boraska idući put kad poželite napasti nekoga u gradskoj upravi zbog obavljanja njihovog posla pozivam vas u moj ured, trebat ćete se penjati dva kata manje i u uredu nećete naći ženu na kojoj ćete se iživljavati već fizički ravnopravnog sugovornika - poručio je Ivošević na Facebooku.

Kako neslužbeno doznajemo, Boraska je došao u ured Maje Đerek, a da nije zakazao sastanak. Navodno joj je poručio da će otkupiti svoj stan i da ga nitko neće istjerati, a da će ona brzo otići iz Grada Splita jer samo radi štetu. Navodno joj je poručio i da će je prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontaktirali smo Maju Đerek, a ona nam je potvrdila da je došlo do susreta s Boraskom.

- Zahvalila sam mu i rekla da me svojim postupcima motivira da radim svoj posao jer je ovim učinjena nepravda ljudima kojima trebaju socijalni stanovi. Sedamdesetak ljudi čeka na stan, a on ga je godinama koristio po povlaštenoj cijeni, iako on i obitelj imaju druge nekretnine, što su javno dostupni podaci. To je pravilno pravilima i dala sam otkaz ugovora, ali on ne želi predati stan. Bit će pokrenuti postupci pa ćemo vidjeti. Ne bojim se. Mogu mi govoriti što hoće, ali to mene neće obeshrabriti da radim po zakonu - poručila je Đerek.

Kontaktirali smo i Borasku.

- Ne bih htio komentirati. Bila je najnormalnija diskusija koja je trajala par minuta, a ovo što Ivošević objavljuje su budalaštine. Želio sam samo vidjeti je li gospođa Đerek ostaje pri svojoj odluci jer po mom mišljenju krši dosta zakona, a ona je rekla da stoji pri tome. Bio je najnormalniji razgovor između dvije osobe, nikakve verbalne prijetnje. Ako itko verbalno prijeti ženskim osobama, to je, koliko sam pročitao, Ivošević. Ja to ne radim. Što se tiče stana, moja kći je odrasla osoba - poručio je Boraska.