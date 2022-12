Sukob u sabornici: Jandroković: Skinite imunitet pa ću vas tužiti, hoćete?, Krišto: Ma naravno...

Ovih adventskih dana čitamo kako su cijene za tradicionalne namirnice drastično poskupjele. Tako je, primjerice, bakalar poskupio 30 posto, a istovremeno su plaće na istoj razini već godinama. Asistentica u nastavi sa završenom učiteljskom akademijom zarađuje 3000 kuna, srednjoškolska nastavnica 6200 kuna. Pita li se Vlada kako ljudi žive, to jest kako uspijevaju preživljavati? Nažalost, Vlada ne radi za interese građana već za nekolicinu moćnika s kojima se besramno bogati, poručila je sa saborske govornice nezavisna Karolina Vidović Krišto.

'Po informacijama koje sam dobila, upleteni su osobno Pleković i Jandroković'

Dok naši građani žive nedostojanstveno, dodala je, predsjednik vlade, Sabora i ministri žive kao da su na dužnosti u Švedskoj ili Njemačkoj. Obrušila se na premijera zbog gašenja sisačke rafinerije čime je, istaknula je, ukinuto 500 radnih mjesta.

- Svaki analitičar će zaključiti da je za ovu odluku netko primio novac, je li to Plenković ili Ćorić, ja to ne znam, ali da je Hrvatska oštećena to je činjenica, kao i da je energetska suverenost tim činom narušena. Drugi primjer je stjecanje vlasništva nad kutinskom Petrokemijom od strane INA-e i PPD-a. Način na koji je Vlada dala većinski paket dionica je kriminalan i za to nije potrebno posebno revizorsko znanje. Tko je upetljan u ovaj očigledni štetni posao za Hrvatsku? Po informacijama koje sam dobila iz više ministarstava, osobno su upleteni Andrej Plenković i Gordan Jandroković. Ovu vrstu korupcije ne može podnijeti niti jedna država bez bolnih posljedica - poručila je naglasivši kako je i DORH, koji treba sprječavati korupciju, u nju sam upleten.



- Ovih dana smo doznali da je DORH izravnom pogodbom naručio od tvrtke KPMG iz Poljske reviziju bivšeg Agrokora, znači nije uzeo više ponuda, a sam ugovor je u potpunosti sporan. Dakle, institucija koja postoji da suzbija korupciju, sama je upletena u korupciju. Postoje, pak, informacije koje govore da je s Todorićem napravljen dogovor 2017. da potpiše predaju Agrokora, a Plenković se obvezao da ni Todorić, ni njegovi sinovi, kao ni bliski suradnici neće biti procesuirani. Upravo se sve radnje oko Agrokora kao i Fortenove odvijaju kao u nekom mafijaškom scenariju te ni nakon pet godina ne postoji ni potvrđena optužnica, a kamoli presuda - rekla je.

No, dodala je, s druge strane postoji Hrvatska koja je požrtvovna, domoljubna i uspješna.

- Naši nogometni heroji izazivaju poštovanje cijeloga svijeta. Jer kada postoje pravila koja su jednaka za sve, tada dolazi do izražaja pobjednički i pošteni duh hrvatskog čovjeka. To vidimo na našem Luki Modriću, Dejanu Lovrenu te svim našim nogometašima. Ovo su dvije Hrvatske - poštena i uspješna nasuprot gramzljivoj i pokvarenoj. Zato moramo iz politike odstraniti gramzljivost i pohlepu te uspostaviti kulturu služenja i žrtvovanja za svoj narod - zaključila je.

Jandroković: 'Skinite imunitet pa ću vas tužiti'

Kasnije je ušla u raspravu s prozvanim predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem koji joj je poručio da laže i kleveće.

- Vrlo sam strpljiv, prozvali ste me nekoliko puta za kriminalne radnje pa bih vas molio da ih prijavite ako imate bilo kakve dokaze. U protivnom ću smatrati da klevećete, lažete, kao što to radite uobičajeno. Ovo su laži i klevete - poručio je, a Vidović Krišto upitala tko bi trebao istraživati i da prijavi.

- Vaš DORH kojeg ste korumpirali? Ja vas pozivam za Petrokemiju, PPD, sve navedeno danas i ostalih dana, hajmo osnovati Međunarodnu neovisnu komisiju pa ćemo vidjeti kakav će biti pravorijek. Kad uredimo pravosuđe, sve će doći na red - rekla je.

Jandroković ju je ponovno pozvao da prijavi sve što ima protiv njega.

- Ne možete tako klevetati i optuživati. Ako imate dokaze, izvolite ih predočiti nadležnim institucijama, u protivnom vas smatram klevetnicom i lažljivkom - poručio je, a Vidović Krišto pozvala njega da on tuži nju ako smatra da kleveće i laže.

- Skrivate se iza imuniteta. Skinite imunitet pa ću vas tužiti istu sekundu. Hoćete skinuti - upitao ju je, a zastupnica odgovorila da hoće.

- Sada ste sami nešto rekli i tako će se dogoditi. Dakle, ja ću vas tužiti, a vi ćete skinuti imunitet. Sada sjednite - rekao je pa joj dao opomenu.

- Iznijeli ste čitav niz optužbi, ja vas pozivam da predočite dokaze, ako ih ne predočite onda ste klevetnica i lažljivka, je li vam jasno? Idemo dalje, ne možete više dobiti riječ - poručio joj je, ali Vidović Krišto je zahtijevala povredu Poslovniku.

Jandroković nije dozvolio još jedno javljanje pa je dobila drugu opomenu.

- Sramite se - dobacila mu je.

- Sramite se vi - uzvratio je predsjednik Sabora.

Najčitaniji članci