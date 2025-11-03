Obavijesti

News

Komentari 8
POZADINA PROBLEMA PLUS+

Sulude muljaže sa zemljištem su Bandiću donijele tajne stanove, a stanarima nove probleme...

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL, Igor Kralj/PIXSELL, Canva

U naseljima Vrbani III i Iver je Grad Zagreb preuzeo tisuće kvadrata zemljišta oko zgrada, a dodatno je investitorima dao novu zemlju i novac. U Španskom to nije htio učiniti: To je sve bilo namješteno za podobne...

Suludo gradsko pravilo po kojemu se odvaja okoliš zgrade od same zgrade bilo je smišljeno za pogodovanje samo određenim tvrtkama. Svi su ga morali koristiti, ali Grad Zagreb je samo od određenih tvrtki kupovao to zemljište ili ga mijenjao, dok od nas ostalih nije to htio učiniti. To pravilo su naknadno ukinuli, ali su zato sad stanari u Španskom u problemu, kaže nam otvoreno jedan od investitora o problemu na zagrebačkom Pavlenskom putu.

