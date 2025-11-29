Obavijesti

NA ORANICI U BOŠNJACIMA

Sumještanina napao sjekirom, pucao mu u glavu pa tijelo bacio u bunar, osuđen je na 30 godina

Piše Helena Tkalčević,
4. lipnja u Bošnjacima je nestao muškarac | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mladića (32) su teretili da je nakon svađe 48-godišnjeg sumještanina prvo izudarao sjekirom po glavi i tijelu, potom ga odvezao na oranicu gdje mu je pucao u glavu i bacio ga u bunar

U kaznenom postupku, koji se na temelju optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru vodio protiv 32-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog teškog ubojstva na okrutan ili podmukao način na Županijskom sudu u Vukovaru je 27. studenog 2025. objavljena nepravomoćna osuđujuća presuda.

Tom je presudom okrivljeni 32-godišnjak proglašen krivim kako ga se teretilo te je osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina.

- Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru će po zaprimanju pisanog otpravka presude i njezine analize odlučiti o potrebi eventualnog podnošenja žalbe - objavili su iz ŽDO Vukovar.

STRAVA U AUSTRIJI Preokret u istrazi. Curica iz Srbije ubila sestru jer su joj to naredili sadisti iz grupe '746'?!
Preokret u istrazi. Curica iz Srbije ubila sestru jer su joj to naredili sadisti iz grupe '746'?!

Riječ je o slučaju iz Bošnjaka kraj Županje koji je prošle godine šokirao hrvatsku javnost. Kako je tad izvijestilo ŽDO Vukovar, mladića su sumnjičili da je 31. svibnja 2024., oko 1:40 sati, usmrtio 48-godišnjaka na osobito okrutan način, odnosno da mu je alatom nanio tjelesne ozljede, a potom ga usmrtio hicima iz puške nakon čega je bacio njegovo tijelo u bunar.

Tijelo 48-godišnje žrtve poicija je pronašla 17. lipnja 2024., u bunaru na poljoprivrednoj površini nedaleko od Županje.

Nestanak 48-godišnjaka prijavljen je policiji 4. lipnja 2024. 

Kriminalističkim istraživanjem, provedenim u suradnji sa ŽDO u Vukovaru, policija je utvrdila da je 32-godišnjak 31. svibnja oko 1,40 sati, u dvorištu obiteljske kuće u Bošnjacima, nakon verbalnog i fizičkog sukoba, 48-godišnjaku zadao više udaraca sjekirom po glavi i tijelu.

Potom je besvjesnog sumještanina odvezao na poljoprivredni predio Pivničište u Bošnjacima, gdje ga je ustrijelio hicem u glavu puškom koju je nezakonito posjedovao i tijelo bacio u bunar.

