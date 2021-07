Zajedničkom akcijom policijskih službenika Ravnateljstva policije i PU Osječko-baranjske, a na temelju okončane istrage Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku uhićen je D.E. (49) iz Berka nedaleko Vukovara.

Tereti ga se da je kao 19-ogodišnjak bio pripadnik teritorijalne obrane te da je u logorima Begejci, Stajićevo i Sremska Mitrovica, kao jedan od čuvara uhićenih branitelja i civila iz Vukovara, sudjelovao u fizičkom i psihičkom zlostavljanju logoraša.

Pri tome je najmanje šestoricu Vukovaraca osobno tukao a jedan je, 33-togodišnjak, od zadobivenih batina i preminuo u logoru 1992. Sve se to događalo u periodu između listopada 1991. godine i kolovoza 1992. Istragu nad D.E. odvjetništvo je okončalo 2. srpnja, a već idući dan on je uhićen u svojoj obiteljskoj kući u Berku i predan pritvorskom nadzorniku.

Mještani Berka, malog sela nedaleko Vukovara, koje je u Domovinskom ratu nakon okupacije doživjelo veliko zlostavljanje od strane četnika, iznenađeni su uhićenjem njihovog sumještanina D.E. koji je inače mađarske nacionalnosti.

- Ta je obitelj ostala u selu tijekom rata dok je većina nas Hrvata protjerana, ili ubijena. Puno je Berčana bilo tijekom rata zatočeno u logorima Begejci, Stajićevo i Mitrovica no, tamo nismo vidjeli ni prepoznali D.E. kojega smo svi dobro znali. Pričalo se da je njegova u obitelj u selu ostala i bila prisiljena na rad u radnom vodu. I njih su maltretirali kao i Hrvate. Kako se i zašto D.E. našao u logorima kao čuvar nije nam poznato. Bio je onda golobradi mladić, možda su zaprijetili da će mu ubiti obitelj. Sve ove godine oni su pitoma obitelj i nikada se nisu nikome zamjerali. Teško nam je povjerovati da bi on zlostavljao naše ljude u logoru pa onda normalno došao živjeti u selo no, kada je rat u pitanju, ne možeš garantirati ni za svoje postupke, a kamoli za tuđe - kažu dobro upućeni mještani Berka koji su svjedočili policijskom uhićenju D.E.