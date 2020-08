Šumski požari u Kaliforniji se šire, 22 tisuće ljudi evakuirano

Deseci požara u Kaliforniji izazvanih munjama prisilili su desetke tisuća ljudi da napuste svoje domove u zaljevskom području San Francisca

<p>Kalifornija je pogođena najgorim grmljavinskim olujama u dva desetljeća. Oko 11.000 munja izazvalo je 370 požara ovaj tjedan, pokvarivši kvalitetu zraka stotinama kilometara uokolo te opteretivši maksimalno vatrogasni sustav, rekle su vlasti.</p><p>Južno od San Francisca, mnoštvo požara izazvanih munjama dvostruko se proširilo zahvativši 16.000 hektara zemljišta u okruzima San Mateo i Santa Cruz.</p><p>Ozlijeđena su tri pripadnika službi, uništena su 22 objekta, a 22.000 ljudi bilo je prisiljeno na evakuaciju.</p><p>Državni park prirode Big Basin Redwoods, najstariji kalifornijski državni park sa stablima sekvoje starima do 2000 godina, pretrpio je tešku štetu na povijesnim zgradama, rekla je uprava parka.</p><p>Požari skupno nazvani LNU Complex Fire zahvatili su dvostruko više područja od srijede, 53.000 hektara zemljišta, stvorivši "megapožar" 10 puta veći od njujorškoga otoka Manhattana. </p><p>Radnik komunalnih službi PG&E; umro je u srijedu pomažući vatrogascima, a on je druga žrtva požara nakon smrti pilota vatrogasnog helikoptera u padu letjelice. U požaru LNU-a ozlijeđena su najmanje četiri civila, prenosi Cal Fire.</p><p>Druga skupina od 20 požara, nazvana SCU Lightning Complex, u četvrtak se proširila za gotovo trećinu na oko 140 000 hektara, istočno od Palo Alta.</p><p>Rekordne vrućine na zapadnoj obali uzrokuje kupola visokog tlaka nad pustinjom istočno od Kalifornije koja crpi vlagu i uzrokuje isparavanje oborina prije no što stignu do tla.</p><p>Kalifornija se zagrijala 1 do 2 stupnja od početka 20. stoljeća i više temperature krive su za duža i teža požarna razdoblja koja su uzrokovala 8 od 10 najvećih šumskih požara u zadnjih 15 godina.</p><p>Američka udruga za plućne bolesti upozorila je da pandemija koronavirusa pogoršava opasnosti za zdravlje koje predstavljaju zadimljeni zrak i ekstremne vrućine.</p><p>Udisanje dima i pepela vjerojatno će pogoršati oslabljena pluća ljudi zaraženih koronavirusom i potkopati prirodnu obranu onih koji ga nemaju, izjavio je Afif El-Hassan, glasnogovornik liječničke udruge za plućne bolesti.</p><p>Guverner Gavin Newsom zatražio je 375 vatrogasnih ekipa izvan države, jer su kalifornijski zatvorenici koji se inače bore s požarima u izolaciji zbog covida-19 ili pušteni iz zatvora radi usporavanja širenja virusa.</p><p> Istočno, u sušom pogođenom Koloradu, poprištu drugoga najvećeg šumskog požara u povijesti države, požar se malo proširio u zabačenim planinama pored Grand Junction, zapadno od Denvera.</p>