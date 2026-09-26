Prognoza za vikend: Evo kakvo nas vrijeme čeka ova dva dana!

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu gdje će prevladavati vedrina. U unutrašnjosti ujutro mjestimice može biti magle, a poslijepodne će se prolazno pojaviti umjerena naoblaka, ponajviše u istočnim krajevima.

Vjetar će u većini zemlje biti slab. Na Jadranu će puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, koja će tijekom poslijepodneva oslabjeti te ponegdje okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Temperature će biti ugodne za kraj rujna. Najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 24 °C. U Zagrebu i okolici očekuje se sunčano vrijeme uz moguću jutarnju maglu, a temperatura će dosegnuti oko 21 °C.

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, uz postupno slabljenje bure.