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SUNČANJE I PLAŽA

Prognoza za vikend: Evo kakvo nas vrijeme čeka ova dva dana!

Piše Veronika Miloševski,
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Prognoza za vikend: Evo kakvo nas vrijeme čeka ova dva dana!
Foto: Davor Puklavec/Pixsell/DHmz
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Na Jadranu će puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, koja će tijekom poslijepodneva oslabjeti te ponegdje okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu gdje će prevladavati vedrina. U unutrašnjosti ujutro mjestimice može biti magle, a poslijepodne će se prolazno pojaviti umjerena naoblaka, ponajviše u istočnim krajevima.

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Vikend uz više sunca i rast temperatura, ali svježa jutra

Vjetar će u većini zemlje biti slab. Na Jadranu će puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, koja će tijekom poslijepodneva oslabjeti te ponegdje okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

STIŽE PROMJENA VREMENA Sunčano ujutro, a poslijepodne kiša, pljuskovi i grmljavina
Sunčano ujutro, a poslijepodne kiša, pljuskovi i grmljavina

Temperature će biti ugodne za kraj rujna. Najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 24 °C. U Zagrebu i okolici očekuje se sunčano vrijeme uz moguću jutarnju maglu, a temperatura će dosegnuti oko 21 °C.

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, uz postupno slabljenje bure.

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