Sunčano, a onda popodne veliki preokret. Imajte kišobran blizu

U utorak na Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnjeva Celzija.

Foto: DHMZ

Sličan vremenski obrazac nastavlja se i u srijedu. Na Jadranu će i dalje biti pretežno sunčano, dok će se na kopnu zadržati djelomice sunčano vrijeme. Kasno poslijepodne i večer ponovno donose nestabilnosti u sjeverne krajeve unutrašnjosti, gdje uz umjeren razvoj naoblake mjestimice može pasti kiša ili pokoji pljusak, praćen prolazno jakim vjetrom.

Na kopnu će povremeno puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će se na Jadranu mjeriti umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutro u srijedu bit će ugodno s temperaturama od 14 do 18 °C u unutrašnjosti te od 17 do 21 °C na obali. Najviša dnevna temperatura bit će tek nijansu niža nego danas – uglavnom između 25 i 30 °C, dok će u Dalmaciji živin termometar pokazivati i malo više vrijednosti.