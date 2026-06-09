Obavijesti

News

Komentari 1
VREMENSKA PROGNOZA

Sunčano, a onda popodne veliki preokret. Imajte kišobran blizu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sunčano, a onda popodne veliki preokret. Imajte kišobran blizu
Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL

Stiže ljetna vrućina, ali i opasni pljuskovi: unutrašnjost čeka grmljavina, a Jadran ostaje sunčan

U utorak na Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnjeva Celzija.

Foto: DHMZ

Sličan vremenski obrazac nastavlja se i u srijedu. Na Jadranu će i dalje biti pretežno sunčano, dok će se na kopnu zadržati djelomice sunčano vrijeme. Kasno poslijepodne i večer ponovno donose nestabilnosti u sjeverne krajeve unutrašnjosti, gdje uz umjeren razvoj naoblake mjestimice može pasti kiša ili pokoji pljusak, praćen prolazno jakim vjetrom.

LJETNI DAN Temperature idu i do 30°C, a za jednu regiju najavili i nevrijeme
Temperature idu i do 30°C, a za jednu regiju najavili i nevrijeme

Na kopnu će povremeno puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će se na Jadranu mjeriti umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutro u srijedu bit će ugodno s temperaturama od 14 do 18 °C u unutrašnjosti te od 17 do 21 °C na obali. Najviša dnevna temperatura bit će tek nijansu niža nego danas – uglavnom između 25 i 30 °C, dok će u Dalmaciji živin termometar pokazivati i malo više vrijednosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...
TUGA U VELIKOJ GORICI

Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...

Reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta. Liječnica Kos, koja je bila na intervenciji, navodi da su napravili sve što su mogli
STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!
NOVI FEMICID

STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!

Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o kaznenom djelu, provedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti te je 47-godišnjak u nedjelju uhićen
FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'
CRVENA ZVIJER U VRBOVCU

FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'

Službena replika talijanske jurilice je više od 30 godina stajala na jednom imanju u Vrbovcu • Prešla je svega 25 kilometara • Nije na prodaju, kažu Maja i Željko

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026