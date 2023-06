Sunčano i prženje do 32 Celzija u ponedjeljak, ali uz jaku buru, a od sutra opet kiša i grmljavina

Pretežno sunčano, uglavnom ponegdje u unutrašnjosti poslijepodne s umjerenom naoblakom očekuje u ponedjeljak Hrvatsku, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će puhati većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u gorju sjeveroistočni.

Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na Kvarneru i u podvelebitskom kanalu je upozorenje za pojačane udare bure.

Najviša dnevna temperatura kretat će se od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

U većini krajeva sutra nas čeka prijepodne pretežno sunčano, a od sredine dana sa sjeverozapada postupno jače naoblačenje, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito navečer i u noći.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu ujutro burin, poslijepodne slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, a prema kraju dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura na kopnu od 12 do 17, na moru od 19 do 24 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 °C.